"Netto Perde sua Alma", de Tabajara Ruas e Beto Souza

Entre os dias 1º e 10 de setembro,​ ocorrerá a I Mostra de Cinema Gaúcho em Havana. As exibições acontecem no Cine 23 y 12, Cinemateca de Cuba. Será o primeiro evento dedicado exclusivamente à produção audiovisual do Rio Grande do Sul em Cuba, e o segundo dedicado ao cinema regional brasileiro (ano passado foi realizada a I Mostra de Cinema Pernambucano).

A Mostra ​exibirá 8 títulos da cinematografia gaúcha, durante 10 dias em Havana​. Fruto da parceria entre a Embaixada do Brasil em Havana, a Cinemateca de Cuba e a distribuidora Lança Filmes, de Porto Alegre. O objetivo da parceria é difundir a produção gaúcha e brasileira no mundo, através da exibição de projetos audiovisuais que falem das especificidades regionais brasileiras.

Foram selecionados filmes que participaram dos mais importantes festivais nacionais e internacionais de cinema, sendo eles: “Netto Perde sua Alma”, de Tabajara Ruas e Beto Souza; “Houve uma vez Dois Verões”, de Jorge Furtado; “Até que a Sbornia nos Separe”, de Otto Guerra; “Ainda Orangotangos”, de Gustavo Spolidoro; “A Oeste do Fim do Mundo”, de Paulo Nascimento; “Dromedário no Asfalto”, de Gilson Vargas; “Ponto Zero”, de José Pedro Goulart, e “Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira.