No ano de 2016, a Agência Nacional de Cinema (Ancine) celebrou um recorde histórico, com o lançamento de 143 longas nacionais, nas salas de cinema de todo o Brasil. Este crescimento do setor muito se deve ao aumento do público consumidor, mas também dos investidores. Neste cenário, uma das maiores contribuições vem do Banco do Brasil por meio da BB DTVM, gestora de fundos de investimento do banco que, desde 1996, tem contribuído na consolidação da qualidade e da produção cinematográfica brasileira, por meio de apoios e patrocínios, somando-se mais de 100 filmes até hoje, incluindo grandes sucessos, assim como obras independentes, de cinema autoral e de cunho biográfico.

Para celebrar essa grande retomada do nosso cinema, o Festival de Cinema BB DTVM traz para o público dos CCBBs de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, importantes títulos da atualidade que contaram com patrocínio da BB DTVM. Filmes que retratam questões do povo brasileiro, sua língua e seu cotidiano, e que despontam em grandes bilheterias, como “De Pernas para o Ar”, Minha Mãe é uma Peça”, “Somos Tão Jovens”, “Trinta”, “Um Tio quase Perfeito” e “Que Horas Ela Volta?”, que serão exibidos no festival.

Em sessões especiais, dias 18, 19 e 20 de agosto, de sexta a domingo, os jardins do CCBB serão a grande sala de cinema para a exibição, ao ar livre, de películas que trazem a biografia de gigantes da MPB, seguida de shows com artistas que têm em seus DNAs a música e a alma destes inesquecíveis nomes da música nacional. No dia 18, o elogiado longa ”Elis”, que antecede show com Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues – o inesquecível parceiro de Elis Regina.

No dia 19, é a vez de Léo Maia subir ao palco, que será montado bem à frente da grande tela, quando irá mostrar sua habilidade na execução precisa de Black Music, Rock e Soul, após a exibição do filme sobre seu pai, ”Tim Maia”. Fechando esta programação especial do festival, no domingo, dia 20, os 2 Reis – Theodoro e Sebastião –, acompanhados de banda, se apresentam logo após a projeção de ”Cássia Eller”. Theo e Seba são filhos de Nando Reis, um dos compositores mais recorrentes na carreira de Cássia.

As crianças também terão uma programação especial de filmes na sala de cinema, nos dias 26 e 27, com sessões às 14h30 e às 16h30. Além dos filmes, elas poderão curtir, das 13h às 19h, as atividades lúdicas na brinquedoteca que será montada no CCBB.

Ainda, nos dias 30 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro, o projeto retorna à sala de cinema do CCBB, para a realização de quatro Sessões Extras. A programação destas sessões será definida pelo público, por meio de uma votação online, nas redes sociais do CCBB, quando haverá a reexibição de filmes apresentados ao longo do festival.

A programação do evento pode ser conferida no site http://culturabancodobrasil.com.br/portal.