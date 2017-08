Um concerto de música árabe e ibérica inédito no Brasil e uma programação de 11 filmes compõem a 12ª Mostra Mundo Árabe de Cinema, que será promovida de 9 a 16 de agosto, no Cinesesc, em São Paulo.

Com realização do Instituto da Cultura Árabe – ICArabe e do Sesc-SP – Serviço Social do Comércio, e copatrocínio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, a edição deste ano traz como tema principal “Os territórios que nos atravessam”. Entre os destaques, está o filme de abertura, o libanês “Para Onde Ir?” (Ila Ayn/1957), de Georges Nasser, que trata da migração de um pai de uma família libanesa – de um pequeno povoado do país – ao Brasil. O filme, que completa 60 anos, é uma das obras mais especiais da edição deste ano, não só por narrar a história das famílias de milhões de brasileiros, mas também por ter sido um marco na cinematografia árabe (primeiro filme libanês exibido em Cannes) que foi restaurado digitalmente em uma cópia de excepcional qualidade.

Na sessão Cinema Palestino, “Fora do Quadro: Revolução Até a Vitória” aborda a história e o desenvolvimento do cinema militante no Oriente Médio. O produtor Rami Nihawi será o convidado especial da mostra e participará de encontros com o público.

Além disso, pela primeira vez no Brasil, será exibido um filme de Comores (“Cinzas de Sonhos”), uma parte do mundo árabe desconhecida no Brasil, mas que apresenta conexões diretas com as matrizes africanas de nossa cultura.

O tema da mostra também é a ideia central no projeto Al Mutamid, que apresentará, na Sala São Paulo, no dia 12 de agosto, o espetáculo Al-Mu’tamid, poeta rei do Al-Andalus (1040/1095) – Uma Viagem por dez séculos de música e interculturalidade, uma realização da Fundação Osesp, do ICArabe e da Câmara Árabe. Inédito no Brasil, o espetáculo apresentará a música e a poesia do século XI, seguindo a rota do rei-poeta Al Mut’amid no norte da África e Andaluzia.

A programação do evento pode ser conferida em www.icarabe.org.

12ª Mostra Mundo Árabe de Cinema de 2017

Data: 9 a 16 de agosto

Local: Cinesesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César – São Paulo/SP – (11) 3087-0500

Ingressos: inteira: R$ 12,00; meia entrada: R$ 6,00; credencial SESC: R$3,50

Acessibilidade para cadeirantes e obesos

Capacidade: 244 lugares