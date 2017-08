Terceiro longa-metragem dirigido por Selton Mello, O Filme da minha Vida estreia nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, em todo o Brasil. Ambientado no sul do Brasil, na década de 60, o filme mostra o processo de amadurecimento do jovem Tony Terranova (Johnny Massaro), sua relação estreita com a mãe, a ausência do pai – o francês Nicolas (Vincent Cassel), seus anseios, dilemas e amores.

Baseado no livro “Um Pai de Cinema”, de Antonio Skármeta, autor chileno de “O Carteiro e o Poeta”, tem roteiro adaptado por Selton e Marcelo Vindicatto, mesma dupla dos outros filmes dirigidos por Selton Mello. O Filme da minha Vida é uma produção de Vania Catani, da Bananeira Filmes, e tem distribuição da Vitrine Filmes.

O elenco traz Vincent Cassel, Selton Mello, Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Rolando Boldrin, Ondina Clais, Beatriz Arantes, João Prates, Erika Januza, Martha Nowill e Antonio Skármeta, em participação especial.