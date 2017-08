“Eleições”, com direção de Alice Riff e produção de Heverton Lima, da produtora Studio Riff (SP), foi a proposta escolhida pelo Comitê Selecionador do Edital Videocamp de Filmes Transformadores. O projeto receberá da Coca-Cola Brasil o patrocínio de R$ 1 milhão para sua produção e distribuição. Além disso, a Universal Production Music Brasil disponibilizará até 80 obras musicais e fonogramas, selecionadas por meio da plataforma Universal Production Music, para a trilha sonora da produção cinematográfica.

Em conjunto com os demais finalistas do edital, a Studio Riff realizou uma apresentação em formato de pitching para os jurados do Comitê, na última quinta-feira (3), após participar de um workshop para desenvolvimento do projeto sob consultoria do roteirista e diretor Luiz Bolognesi.

Além do patrocínio da Coca-Cola Brasil e do apoio da Universal Production Music, o edital tem o apoio da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) e da Revista Piauí.