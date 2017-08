Rifle, de Davi Pretto, que estreia nos cinemas em 3 de agosto, através da Sessão Vitrine Petrobras, acompanha Dione (Dione Avila de Oliveira), um jovem misterioso que vive com uma família, em uma região rural e remota. A tranquilidade da região é afetada, quando um rico fazendeiro tenta comprar a pequena propriedade que Dione e a família vivem. A ideia do filme surgiu a partir de um conto que o roteirista Richard Tavares mostrou ao diretor, chamado “El Niño”.

Rifle foi exibido no Festival de Berlim deste ano e ganhou o prêmio de Melhor Filme do Júri da Crítica, de Melhor Roteiro, Melhor Som do Festival de Brasília 2016, o Grande Prêmio do 18º Jeonju International Film Festival, e Melhor Filme do 12º Panorama Internacional Coisa de Cinema.

O longa é produzido pela Tokyo Filmes, em coprodução com a Autentika Films, Casa de Cinema de Porto Alegre e Gogó Conteúdo Sonoro.