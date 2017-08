O Festival de Cinema de Vitória chega a sua 24ª edição entre os dias 11 e 16 de setembro, reunindo uma bela safra de filmes brasileiros recentes. Entre a extensa programação, que ocupa o Teatro Carlos Gomes, no centro histórico da capital capixaba, serão exibidos sete longas-metragens. Desse total, seis integram a 7ª Mostra Competitiva Nacional de Longas e concorrem ao Troféu Vitória em diversas categorias.

A seleção traz filmes de diversos gêneros e estilos, em um caldo grosso de inquietação com reflexões existenciais, morais e sociais. A curadoria da Mostra Competitiva Nacional de Longas ficou a cargo de Rodrigo Fonseca, crítico de cinema titular do blog P de Pop do jornal “O Estado de S. Paulo” e colunista do site Omelete.

A produção recente do cinema nacional está representada pelos filmes “Como nossos Pais” (SP), drama de Laís Bodanzky; a mescla de ficção e documentário “Baronesa” (MG), de Juliana Antunes; a comédia dramática “A Fera na Selva” (SP), de Eliane Giardini, Lauro Escorel e Paulo Betti; o suspense “Laura” (PR), de Jonathan Murphy; o drama “Pedro sob a Cama” (RJ), de Paulo Pons; e o terror “Terra e Luz” (GO), de Renné França.