Depois de revelar vários talentos para o cinema, o audiovisual pernambucano vive uma fase bem interessante para a teledramaturgia. Atualmente, estão sendo gravadas cinco séries de ficção. Uma delas acaba de finalizar o processo de captação de imagens, depois de dois meses de gravação, que envolveu uma equipe de mais de 100 pessoas. “Os Ovos da Raposa” foi escrita e dirigida pelo alagoano, radicado em Pernambuco, Valdir Oliveira, com produção da Cabra Quente Filmes e com a 3 Brasis na consultoria e gestão do projeto.

Rodada nas cidades de Paudalho, Igarassu e Recife, a série foi financiada através do Fundo Setorial do Audiovisual, pelo PRODAV 09/2015.

Trata-se de uma sátira política, inspirada no anedotário popular do Nordeste brasileiro e que se desenrola na fictícia cidade de Bakatu. Com 13 capítulos de 26 minutos cada, “Os Ovos da Raposa” mostra personagens – reais e fantásticos – que chamam atenção por suas posturas, ao conviver com os desmandos da política e dos políticos, em meio a uma aguda crise econômica.

O clima eleitoral é o pano de fundo dessa história que conta com personagens hilários, todos com traços do imaginário popular sobre o estado de dominação e corrupção em que vivem pequenas cidades do interior do país.

No comando do município há vários anos, o prefeito José Abelinto (Cláudio Ferrário) faz uso de artifícios que levam seus eleitores a acreditarem em suas promessas, por mais absurdas e mirabolantes que pareçam. Porém, um dia, este passa a temer a força de um novo adversário político (Jorge de Paula) e aí começa a divertidíssima trama bakatuense, pois o que está no poder não larga o osso, e as artimanhas do novo candidato não ficam atrás em astúcia e desfaçatez, afinal são todos verdadeiras raposas políticas.

Ao lado de Ferrário e Jorge de Paula, o elenco da série traz Marcélia Cartaxo, Lívia Falcão, Walmir Chagas, Luis Rodrigues (Lula Terra), a cantora Isaar, Lais Vieira, Giordano Castro, Mayara Millane, Pedro Wagner, Fabiana Pirro, Marcondes Lima, Hilda Torres, Fábio Caio, Arthur Canavarro, Tatto Medini, Olga Ferrário, Beta Ferralc, Mayara Waquim, Melissa Barauna, Roberto Vasconcelos, Inaldo Silva (Inaldo Hulk) e as crianças Maycon Douglas, Lissa Marie, Fernando Antônio e Vida Cavalcanti.

O projeto está dando oportunidade também a atores de Paudalho, como João Batista Silvino, Luiz Rodrigo Freitas, Antônio José dos Santos, José Carlos Nunes da Silva, além dos 80 figurantes contratados na região e de uma orquestra quase centenária da cidade de Paudalho.

O cantor pernambucano Alceu Valença cedeu três canções suas para a série: Coração bobo, Como dois animais e Anunciação. A também pernambucana Arina Costa, cantora e compositora, participa com músicas suas, e o arranjador, compositor e multiartista Flávio de Souza criou toda a trilha sonora original.

“Os Ovos da Raposa” deve ir ao ar em maio de 2018, através da EBC – Empresa Brasileira de Comunicação/TV Brasil.