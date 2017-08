Os editais Prêmio Estímulo de Curta-Metragem e de Ações de Fomento ao Audiovisual, d o Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo, estão com inscrições abertas até o dia 29 de agosto.

No edital de Prêmio Estímulo de Curta-Metragem, serão escolhidos filmes nas categorias ficção, documentário e animação, com duração igual ou inferior à 25 minutos. Serão selecionados 10 projetos, com prêmio de R$ 84,6 mil, cada.

Já o edital de Ações de Fomento ao Audiovisual seleciona iniciativas de manutenção e/ou criação de trabalhos continuados na área de audiovisual, aprimoramento, capacitação e formação de profissionais, formação de público, desenvolvimento de laboratórios de criação, entre outras ações. Serão selecionados 8 projetos, com prêmio de R$ 55 mil, cada.

Os editais completos e demais especificações estão disponíveis no site da Secretaria da Cultura do Estado, www.cultura.sp.gov.br.