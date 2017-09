Vencedor do prêmio de Melhor Filme no Festival de Veneza, o escolhido para abrir o Festival do Rio 2017, no dia 5 de outubro, é o longa “A Forma da Água”, do mexicano Guillermo del Toro – o mesmo diretor de “Hellboy” (2004) e “O Labirinto do Fauno” (2006). Ambientado no auge da Guerra Fria, na década de 1960, a produção conta a história de Elisa (Sally Hawkins), uma mulher que trabalha para o governo em um laboratório secreto de experimentações científicas e se apaixona por uma das criaturas fantásticas mantidas em cativeiro no local. Completando o elenco, estão Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones e Michael Stuhlbarg.

A sessão de gala para convidados acontece no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro e dá início à maior maratona cinematográfica da América Latina. O filme é distribuído pela Fox Film do Brasil e estreia nos cinemas brasileiros em janeiro de 2018.