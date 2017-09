Em uma parceria do BrLab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais com a ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) e com curadoria de Thiago Dottori, será realizado, pela primeira vez, o BrPlot – Encontro de Roteiristas. Este evento é um dos frutos do crescimento do BrLab, uma oportunidade de atender aos profissionais que não tiveram seus projetos selecionados ao longo dos 7 anos de existência do laboratório, unida à atenção da ABRA à grande demanda por espaços de discussão sobre a questão do roteiro. Para colocar em discussão as temáticas, abordagens, conceitos e elementos fundamentais na construção de um roteiro e de seus personagens e também refletir sobre o mercado de roteiristas no Brasil, foi programada uma série de mesas e debates das quais participarão renomados roteiristas, autores, produtores, entre diversos outros profissionais do audiovisual do Brasil e do exterior.

O Encontro de Roteiristas acontece nos dias 19, 20 e 21 de outubro, conforme programação abaixo:

MESA DE ABERTURA: Roteiros Clássicos da Retomada: Carlota Joaquina, Central do Brasil e Cidade de Deus

Com Melanie Dimantas, Marcos Bernstein e Bráulio Mantovani

Mediação: Thiago Dottori

Dia 19/10, às 19h, na FAAP

A abertura do evento promoverá uma conversa com autores de roteiros de filmes clássicos da chamada “Retomada” do cinema brasileiro. Em uma época em que pouco se produzia, os 3 filmes tratados nesta mesa, cada um à sua maneira, marcaram a história do cinema, com grande repercussão no Brasil e no exterior. A mesa pretende ainda apresentar um panorama do cenário de desenvolvimento de roteiros desde o final dos anos 90, passando pelo começo dos anos 2000 e chegando até hoje.

MESA 1: Faltam roteiristas no Brasil?

Com Luiz Bolognesi, Carol Kotscho e Rodrigo Teixeira

Mediação: Miguel Machalski

Dia 20/10, às 14h30, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP

A mesa pretende investigar uma pergunta frequente – e, por vezes, incômoda – no mercado audiovisual brasileiro: “faltam roteiristas no Brasil?”. Com o crescimento da produção audiovisual para cinema e televisão no país, muitas vezes, o roteirista é detectado como a figura culpada por obras audiovisuais sem sucesso. A mesa colocará em discussão as razões comumente usadas para chegar a esse veredito e também, a contra-argumentação dos roteiristas, que desconfiam que essa afirmação, na verdade, mascara diversos problemas setoriais de produção.

MESA 2: Em Busca de Novos Protagonistas

Com Anna Muylaert, Daniel Ribeiro, Carol Rodrigues

Mediação: Iana Cossoy Paro

Dia 20/10, às 16h30, No Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP

A busca por novos protagonistas nos produtos audiovisuais brasileiros, levando em consideração a representatividade das minorias, é o tema da mesa. A representação de negros, de mulheres e de minorias LGBT nas séries e filmes nacionais tem ganhado espaço? Na mesa, essa questão e as ações afirmativas que tem mudado o panorama do audiovisual no país serão discutidas.

MESA 3: Roteiristas são escritores? Escritores são roteiristas?

Com Sabina Anzuategui, Eliseo Altunaga (Cuba) e Gadi Taub (Israel)

Mediação: Julia Priolli

Dia 20/10, às 19h30, No Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP

Com a participação de convidados escritores que são roteiristas e roteiristas que são escritores, o debate abordará uma questão “existencial” da vida do roteirista. São eles “escritores”, ou estão mais no campo da “técnica audiovisual”? Se, por um lado, cada vez mais escritores se aproximam do roteiro, pode-se dizer que estes estão naturalmente aptos para escrever roteiros? Quais as fronteiras entre a literatura e o roteiro audiovisual?

MESA 4: Direitos Autorais, apresentando a GEDAR

Com Marcílio Moraes (presidente da GEDAR), Sylvia Palma (Secretária Geral da GEDAR), Paula Vergueiro (Advogada da ABRA e da GEDAR)

Mediação: Ricardo Hofstetter (presidente da ABRA)

Dia 21/10, às 11h, No Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP

De modo geral, os roteiristas brasileiros conhecem pouco sobre seus direitos, se comparados, por exemplo, com outros países da América Latina. Sociedades arrecadadoras de Direito Autoral já funcionam a pleno vapor há muitos anos na Argentina, enquanto aqui o Direito Autoral ainda não está sacramentado. A GEDAR – Gestão de Direitos do Autor Roteirista – formada há um ano, apresentará aos roteiristas o atual momento da discussão sobre o recolhimento dos Direitos Autorais dos autores no Brasil em uma discussão fundamental para o mercado de roteiristas no Brasil.

MESA 5: Como escrever comédias

Com Renata Corrêa, Caco Galhardo e Teodoro Poppovic

Mediação de Flávia Boggio

Dia 21/10, às 14h30, No Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP

Não existe uma receita exata para o riso. Escrever comédias é um desafio enorme, sobre o qual todos os convidados da mesa, roteiristas experientes na escrita de humor, tentarão refletir. As especificidades da comédia, os caminhos que costumam funcionar e os fracassos da carreira de cada convidado da mesa serão estudados, numa tentativa de tatear o gênero de maior sucesso do país.

MESA 6: Séries de TV: onde estamos? Para onde vamos?

Com Maria Camargo, Elena Soares e Marçal Aquino

Mediação de Mariana Trench Bastos

Dia 21/10, às 16h30, No Centro de Pesquisa e Formação do SESC SP

Não há como falar de roteiro audiovisual hoje sem mencionar a ascensão das séries de TV no mundo todo. Nos últimos 15 anos, as séries se tornaram uma espécie de coqueluche, desde “Os Sopranos”, ao hit mundial “Game of Thrones”, passando pela massiva produção de grandes players audiovisuais e da entrada das plataformas de conteúdo audiovisual on demand. Num cenário em que a produção de séries é crescente no país, uma pergunta instigante inspira esse debate: as séries brasileiras conquistaram o seu público? Quais são nossos melhores exemplos? Qual o futuro das séries no Brasil?

A 7ª edição da BrLab acontece no período de realização da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, evento que apoia o BrLab institucionalmente, desde 2013, facilitando a integração dos projetos com agentes do mercado internacional e a conexão com o que de mais relevante está sendo produzido atualmente no cinema.

Durante o 7o BrLab, duplas de representantes dos projetos selecionados dispõem de consultoria integral aos seus projetos em aspectos fundamentais para uma melhor realização de seus produtos: roteiro, direção, produção e distribuição. As atividades incluem ainda palestras e encontro com profissionais do Brasil e do exterior.