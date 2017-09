O Canal Brasil transmite, ao vivo, nesta terça-feira, dia 5 de setembro, a partir das 20h45, na TV, no Canal Brasil Play (https://globosatplay.globo.com/canal-brasil/), no Youtube (https://www.youtube.com/user/canalbrasiltv) e no Facebook (https://pt-br.facebook.com/canal.brasil), a 16ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, diretamente do Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. A youtuber Lully faz a cobertura exclusiva da festa nas redes sociais.

Simone Zuccolotto apresenta a cerimônia, que terá comentários dos críticos Roger Lerina e Luiz Zanin. Kiko Mollica e Maria Clara Senra registram a chegada dos convidados no tapete vermelho. A direção é de Marcus Vinícius Cezar.

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro tem direção de Bia Lessa e fará uma homenagem ao ator Antônio Pitanga e à cineasta Helena Ignez. Entre os concorrentes, o longa “Elis” lidera o número de indicações, com 12 no total. Em seguida, está “Aquarius”, que concorre em 11. Coproduções do Canal Brasil, “Boi Neon”, “BR 716”, “Big Jato”, “Cinema Novo”, “Cícero Dias, o Compadre de Picasso”, “Eu Sou Carlos Imperial” e “Menino 23 — Infâncias Perdidas no Brasil” também estão no páreo.