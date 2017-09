O cinema brasileiro irá contar com uma valiosa colaboração, com a série “Cineastas”, idealizada e dirigida por Hermes Leal, com 10 episódios de 45 minutos cada, a primeira temporada de biografias sobre os principais cineastas do cinema brasileiro. Nesta temporada, foram filmados cineastas de diferentes épocas e estilos e de todas as regiões do país: Cacá Diegues, Fernando Meirelles, Rosemberg Cariry, Cláudio Assis, Tata Amaral, Beto Brant, Jorge Furtado, Lúcia Murat, Marcelo Gomes e Bruno Barreto.

Ao todo, serão 60 biografias de cineastas com carreiras consagradas e estilos diversos de filmar. O objetivo da série é revelar a longa trajetória desses cineastas, mostrando o que foi o Cinema Novo, a ditadura, passando pela Retomada e, agora, diante de novos desafios, para que possamos entender melhor como nosso cinema é formado, como os cineastas e seus colaboradores pensam e fazem seus filmes.

Os diferentes estilos de cada cineasta e os momentos em que fizeram suas obras compõem uma forma de biografia, que vem preencher uma lacuna em nossa cultura, sem retratos de personalidades de grande importância para a formação da cultura brasileira através do cinema.

Para a segunda temporada de “Cineastas”, estão previstas obras com cineastas como Karim Aïnouz, Walter Salles, Roberto Farias, José Padilha, Laís Bodanzky, Edgar Navarro, Eduardo Coutinho, Nelson Pereira dos Santos, Hector Babenco e Cao Hamburger.

“Cineastas” foi realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, para o canal Prime Box Brazil, da programadora Box Brazil, e estreia no dia 30 de setembro, às 21h, juntamente com o lançamento do canal Prime Box Brazil em HD na NET. As reprises serão sempre nas terças-feiras, às 19h.