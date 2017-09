“O Espírito do Bosque”, de Carla Saavedra (SP)

Em cerimônia realizada na Cinemateca Brasileira, na noite de sexta-feira, 1 de setembro, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo anunciou os filmes premiados de sua 28ª edição, que teve início em 23 de agosto e segue até domingo, dia 3, na capital paulista. Dirigido por Zita Carvalhosa e organizado pela Associação Cultural Kinoforum, com a chancela do Ministério da Cultura e patrocínio da Petrobras e da Sabesp, o evento não tem caráter competitivo e conta com apoiadores e colaboradores na distribuição de diferentes prêmios e troféus para os realizadores participantes.

Confira os curtas vencedores desta edição:

PRÊMIO REVELAÇÃO

Vencedor: “Retratos para Você”, de Pedro Nishi (SP)

PRÊMIO ITAMARATY

Vencedor: “Luiza”, de Caio Baú (PR)

Prêmios de aquisição

PRÊMIO CANAL BRASIL DE INCENTIVO AO CURTA-METRAGEM

“Torre”, de Nadia Mangolini (SP)

PRÊMIOS SESCTV PARA NOVOS TALENTOS

Nacional: “A Gis”, de Thiago Carvalhaes (SP)

Internacional: “Onde o Eufrates e o Sava Correm Juntos”, de Andreas Muggli (Suíça)

PRÊMIO AQUISIÇÃO TV CULTURA

“Que Tal a Vida, Camaradas?”, de Luis Felipe Labaki (SP)

PRÊMIO CANAL CURTA! E PORTA CURTAS

“De Tanto Olhar o Céu Gastei meus Olhos”, de Nathalia Tereza (PR)

PRÊMIO AQUISIÇÃO CURTAS TNT

“O Espírito do Bosque”, de Carla Saavedra (SP)

Prêmio de incentivo a projetos em desenvolvimento

PRÊMIO TNT LABEX – CURTA KINOFORUM

“Mata Grande”, de Severino Neto

Troféus e destaques

MENÇÃO HONROSA TV CULTURA PARA NOVOS OLHARES:

“Mais uma Dona Maria”, de João Vitor Guimarães (SP)

“No Caminho da Escola”, de Beatriz Lidenberg (ES)

DESTAQUE LGBT: TROFÉUS “BORBOLETA DE OURO”

Nacional: “Vando Vulgo Vedita”, de Andréia Pires e Leonardo Mouramateus (CE)

Internacional: “Periquita”, de Renata Gasiorowska (Polônia)

Prêmio especial – Atriz: Roberta Gretchen, por Vaca Profana (SP)

DESTAQUE ABCA PARA MELHOR ANIMADOR

“Torre”, de Nadia Mangolini (SP)

Os filmes brasileiros premiados serão exibidos em sessões especiais, no sábado, dia 2, às 17h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), e no domingo, dia 3, às 17h30, no CineSesc.

O público que acompanhou o festival votou e elegeu os filmes favoritos das mostras Brasil, Internacional e Latino-Americana. Os dez curtas brasileiros preferidos da edição foram divididos em dois programas especiais, que serão exibidos no sábado, dia 2, às 17h e 19h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), e no domingo, dia 3, às 19h30 e 21h30, no CineSesc.

Os dez curtas internacionais (incluindo os latinos) selecionados também serão apresentados em dois programas diferentes. As sessões serão no sábado, dia 2, às 15h e 17h, no CineSesc, e no domingo, dia 3, às 17h e 19h, no MIS.

Confira os filmes eleitos pelo público:

Brasileiros

“A Gis”, de Thiago Carvalhaes (SP)

“A Passagem do Cometa”, de Juliana Rojas (SP)

“Autopsia”, de Mariana Barreiros (RJ)

“Borá”, de Angelo Defanti (RJ)

“Demônia – Melodrama em 3 Atos”, de Cainan Baladez e Fernanda Chicolet (SP)

“Kappa Crucis”, de João Borges (MG)

“Pele Suja minha Carne”, de Bruno Ribeiro (RJ)

“Procura-se Irenice, de Thiago Mendonça e Marco Escrivão (SP)

“Torre”, de Nadia Mangolini (SP)

“Vaca Profana”, de René Guerra (SP)

Internacionais

“Estamos Bem Assim”, de Mehdi M. Barsaoui (Tunísia)

“Fofo”, de Lee Filipovski (Sérvia, Canadá)

“Genaro”, de Jesus Reyes e Andrés Porras (Colômbia)

“O Monopólio da Estupidez, de Hernán Velit (Peru)

“Periquita, de Renata Gasiorowska (Polônia)

“Retoque”, de Kaveh Mazaheri (Irã)

“Sábado Cinema”, de Mamadou Dia (Senegal, Estados Unidos)

“Sra. Mccutcheon”, de John Sheedy (Austrália)

“Valparaiso”, de Carlo Sironi (Itália)

“Wañuy”, de Alejandro Roca Rey (Peru)