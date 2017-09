O Curta Santos – Festival de Cinema de Santos atinge sua 15ª edição em 2017 e tem inscrições abertas para curtas-metragens de todo país e videoclipes da região até 29 de setembro. Elas podem ser feitas por meio do site oficial do festival, www.curtasantos.com.br, onde também é possível ter acesso ao regulamento completo desta edição.

Serão escolhidas 15 obras para a mostra competitiva nacional “Olhar Brasilis” e 15 obras e 10 videoclipes para as mostras regionais “Olhar Caiçara” e “Videoclipe Caiçara”. Os curtas devem ter até 20 minutos de duração e os videoclipes, uma música.

A comissão de seleção das mostras “Olhar Brasilis” e “Videoclipe Caiçara” reunirá profissionais de reconhecida experiência em audiovisual e a direção do festival. Já a escolha dos filmes da mostra “Olhar Caiçara” mantém o formato utilizado pela primeira vez no ano passado: será feita pelos próprios realizadores dos filmes inscritos, em assembleia aberta, marcada para os dias 21 e 22 de outubro no Museu da Imagem e do Som (MISS), em Santos.

As 40 obras selecionadas serão exibidas durante o festival, de 17 a 23 de novembro, em salas de cinema e espaços públicos de Santos. Mostras especiais, oficinas e debates, além das tradicionais noites de abertura e premiação também farão parte da programação, a ser divulgada nas próximas semanas.