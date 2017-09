Três gerações de Rocha. Ao centro, a atriz Helena Ignez com sua filha Paloma, à esquerda, e sua neta Sara Rocha, à direita. As três participam ativamente do festival. Sara é diretora-executiva do longevo evento, Helena está ao lado de Jean Claude Bernardet no elenco do novo filme de Cristiano Burlan “Antes do Fim” e como diretora do longa “A Moça do Calendário”. Paloma, que agora mora em Brasília, participa de vários Seminários, entre eles, o de Preservação, e cuida de atividades reflexivas em homenagem ao cinquentenário de “Terra em Transe”, de Glauber Rocha. Glauber, nunca é demais lembrar, foi o primeiro marido de Helena e deste casamento nasceu Paloma Rocha. Sara já deu a Paloma uma netinha. Portanto, primeira bisneta de Helena Ignez.