A 9ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira está com inscrições abertas para curtas e longas-metragens até o dia 15 de outubro. O cadastro das obras pode ser feito na plataforma Festhome, pelo link goo.gl/BUfmHq. O evento acontece de 15 a 19 de novembro, em Bagé (RS), com sessões competitivas e oficinas.

Um dos homenageados deste Festival da Fronteira é Cid Nader (1958-2017), falecido em agosto. O crítico de cinema paulista foi curador do evento durante cinco anos consecutivos.