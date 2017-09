A 17ª edição da Goiânia Mostra Curtas traz como eixo temático Os Índios e o Cinema. Um panorama da mais recente produção audiovisual indígena será exibido na Curta Mostra Especial, com doze filmes de sete Estados curados pela atriz, escritora e diretora Rita Carelli. Além da mostra não competitiva (sábado 7 e domingo 8 de outubro), o festival homenageia o Coletivo Mbya-Guarani de Cinema, fruto de anos de oficinas de formação do Vídeo nas Aldeias entre os Guarani Mbya (Rio Grande de Sul), e o casal de realizadores Suely e Isael Maxakali, que mantêm hoje uma das produções mais independentes e originais do país. O tema será abordado no debate Modos de Fazer e Pensar um Cinema Indígena, com a presença de realizadores e especialistas, e na oficina do cineasta e indigenista Vincent Carelli, O Cinema Colaborativo como Compromisso de Vida.

Dividida em dois programas, Brincadeiras e Lutas (sábado 7) e Os Poderes (domingo 8), a Curta Mostra Especial traz as culturas de diferentes etnias; brincadeiras, histórias de conquistas e resistência, a relação com a natureza, a religião, a política e o capital.