A Vida Secreta dos Casais, nova produção original brasileira da HBO Latin America, estreia em 1º outubro, às 22h, no canal HBO. Criada por Bruna Lombardi e Kim Riccelli, que também assina a direção com Carlos Alberto Riccelli, a série retrata o que está por trás das aparências, por meio de personagens cujas vidas são impactadas por acontecimentos que abalam os muros que escondem os seus segredos.

A Vida Secreta dos Casais envolve todas as camadas da sociedade, desde as relações pessoais mais íntimas até a perigosa conexão entre o poder político e o mundo corporativo. A série transita pelo universo das terapias alternativas, mostrando uma busca cada vez maior pela redenção; pelo ambiente das grandes corporações, onde a lei do mais forte se tornou a lei do mais cruel; e também pelo abrangente e dinâmico território cibernético, onde é possível encontrar vazamento de informações e opiniões bombásticas.