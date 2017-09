A décima edição do Janela Internacional de Cinema do Recife abriu as inscrições gratuitas para a oficina Janela Crítica, atividade voltada a cinéfilos que desejam exercitar um olhar crítico para o cinema pela escrita. Viabilizado pelo Funcultura/Governo do Estado com apresentação da Petrobras e organização pela CinemaScópio Produções Cinematográficas e Artísticas, o festival ocorre de 3 a 12 de novembro.

A Janela Crítica existe desde a primeira edição do festival, sempre provocando burburinho pelos corredores e instigando novos olhares. Este ano, a coordenação da oficina será feita pelo crítico de cinema, professor e realizador Juliano Gomes. Redator da revista “Cinética”, Juliano coordenou por dois anos (2014 e 2015) a residência de crítica de cinema “Estado Crítico”, no Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental, em Goiânia. Também já foi programador de sessões no Instituto Moreira Salles, no Rio, além de atuar como performer e júri em festivais e fazer trabalhos de concepção audiovisual para projetos de dança e teatro.

Com duas vagas a mais que no ano passado, a oficina irá selecionar nove pessoas na sua décima edição. Os participantes irão vivenciar a prática da crítica cinematográfica durante o festival. Em encontros com Juliano Gomes, terão a chance de discutir os principais conceitos e correntes da crítica de cinema, os diversos formatos e abordagens da escrita crítica e diálogos entre a crítica e o cinema contemporâneo.

Os selecionados terão, ainda, entrada gratuita nas sessões para produzir críticas que serão veiculadas no site do evento diariamente. Ao final do festival, os participantes irão integrar o júri especial Janela Crítica, divididos em três grupos, para eleger os melhores filmes nas categorias de curtas nacionais, curtas internacionais e longas.

Para participar da seleção, é preciso preencher um formulário on line pelo endereço http://bit.ly/ InscricoesJanelaCritica . Por esse link, deve-se enviar uma crítica de até 2.500 caracteres sobre um filme da sua escolha (seja curta ou longa, ficção ou documentário) e seus dados pessoais e curriculares, como nome, idade, cidade, telefone, universidade (curso e periodização), conhecimento de línguas estrangeiras, endereço de blog ou site, caso tenha um. Os participantes precisam ter a partir de 18 anos, por questões de adequação de conteúdo.

Candidatos de qualquer lugar do Brasil poderão ser considerados, mas o evento não custeia a passagem e estada dos selecionados. As inscrições seguem até 5 de outubro. O resultado da seleção será divulgado até 18 de outubro. Mais informações, no site www.janeladecinema.com.br.