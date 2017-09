Os novos talentos da videoarte ganham destaque na 7ª Mostra 3M de Arte Digital, exposição a céu aberto, que acontecerá em São Paulo, no Largo da Batata, de 3 de novembro a 3 de dezembro. No meio do Largo, será montado o container.art, um projeto democrático que pretende dar espaço a novos artistas para divulgar suas obras em vídeos, filmes 3D, motion graphics e stop motions com até cinco minutos de duração. Os trabalhos escolhidos serão exibidos durante os 30 dias da exposição, entre 8 e 20 horas.

Para participar, os artistas devem se inscrever, até 19 de outubro, por meio da ficha de inscrição disponível no site www.mostra3mdeartedigital.com.br/containerart. A seleção das obras será feita por uma comissão julgadora, formada pelo jornalista Allan Szacher, pelos artistas Luciano Mariussi e Giselle Beiguelman e uma representante da Elo3, empresa responsável pela curadoria e realização da mostra. Eles avaliarão os trabalhos segundo os critérios de criatividade, argumento e relevância da temática. O resultado com os nomes dos artistas selecionados será anunciado em 1º de novembro, por meio do site e das redes socais da 7ª Mostra 3M de Arte Digital.