As inscrições para 4ª Mostra de Cinema de Gostoso foram prorrogadas até 22 de setembro, e devem ser feitas no site do festival http://mostradecinemadegostoso.com.br.

A mostra agita culturalmente a cidade de São Miguel do Gostoso, com uma tela de cinema (12 m de comprimento) montada ao ar livre, na Praia do Maceió, em projeção com resolução 2K. A população terá a chance de ver os mais recentes lançamentos cinematográficos brasileiros durante cinco dias.

A curadoria coletiva é feita pelos 52 alunos dos cursos de formação técnica e audiovisual, o “Coletivo Nós do Audiovisual”, juntamente com a equipe da Heco Produções, realizadora do evento, e direção geral de Eugenio Puppo e Matheus Sundfeld.

Também serão feitas sessões em ambientes fechados, que incluirão debates com personalidades, diretores e atores dos filmes, entre outros. O melhor longa e o melhor curta-metragem serão escolhidos pelo público para receber o Troféu Luis da Câmara Cascudo.

Dando continuidade aos Cursos de Formação Técnica e Audiovisual para os 52 jovens de São Miguel do Gostoso e distritos arredores, que juntos criaram o “Coletivo Nós do Audiovisual” (www.nosdoaudiovisual.com.br), serão realizadas novamente uma série de oficinas para o Coletivo, em parceria com o CINEDUC – Cinema e Educação – e o IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte: Roteiro, Oficina de Vídeo, Oficina de Curadoria, Oficina de Montagem e Produção Cultural.

Ao final das oficinas, os jovens que fazem parte do coletivo realizarão três curtas-metragens que serão exibidos durante a programação da mostra. Esses jovens também farão parte da organização oficial do evento.