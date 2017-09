Memórias, sentimentos e reflexões, descobertas, prazeres e angústias constituem a mostra Cacá Diegues – Cineasta do Brasil, uma homenagem aos 55 anos de carreira de Cacá Diegues, e que poderá ser conferida de 7 a 20 de setembro, na Sala Aleijadinho do Caixa Belas Artes, em São Paulo.

Com curadoria de Silvia Oroz e Breno Lira Gomes, a mostra é uma oportunidade para conferir, de uma só vez, toda a filmografia deste grande cineasta que soube, como poucos, enfrentar diversas fases do cinema brasileiro com maestria e produção de qualidade.

Durante o evento, serão exibidos curtas e longas-metragens dirigidos por Cacá, como “Escola de Samba, Alegria de Viver”, “Xica da Silva” e “Bye Bye Brasil”. A mostra começa com uma mesa de debate, com a participação do diretor homenageado, de Arnaldo Jabor, do cineasta e produtor João Daniel Tikhomiroff e dos curadores, no dia 7 de setembro, às 18h30, com entrada franca. As senhas deverão ser retiradas uma hora antes do início do evento. Sujeito a lotação da sala.

Nos dia 9 de setembro, às 16h, haverá a masterclass O Brasil através de Cacá Diegues, sobre a obra do cineasta, ministrado por Silvia Oroz. A entrada é franca, com distribuição de senhas uma hora antes do início. As vagas são limitadas.

Um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Cacá Diegues dirigiu ao todo 29 filmes, entre curtas e longas, e em 2017 irá lançar nos cinemas mais um trabalho: “O Grande Circo Místico”. São 55 anos dedicados à sétima arte e mais de 20 prêmios na carreira.

O cineasta mira sua câmera para um Brasil desconhecido ou escondido. Sem preconceitos, conta a história da formação do país, tendo, principalmente, em seus mais notórios trabalhos, a participação do negro, pilar da formação de nossa sociedade.

Carlos Diegues, em sua obra, representa, emblematicamente, três momentos importantíssimos do cinema brasileiro: surge com o Cinema Novo, nos anos 1960; o cinema da metáfora, nos anos 1970; e o cinema híbrido, que aparece ao redor dos anos 1980. É importante salientar que cada um destes momentos apresenta, também, uma metáfora do social, abrangendo, portanto, quase 40 anos de vida brasileira, com seus respectivos momentos histórico-culturais.

Há 55 anos chegava aos cinemas o filme “5X Favela”, no qual Cacá Diegues dirigiu o episódio “Escola de Samba Alegria de Viver”. É com esse filme que o cineasta considera sua entrada profissional no cinema brasileiro, e que continua atuante no mercado, não só como realizador, mas também, como produtor e revelador de novos nomes.

Confira a programação da mostra em www.caixabelasartes.com.br.

Mostra Cacá Diegues – Cineasta do Brasil

Data: 7 a 20 de setembro

Local: Caixa Belas Artes – Sala Aleijadinho – Rua da Consolação, 2423 – (11) 2894-5781

Ingressos: R$10,00 inteira, R$5 meia e R$35,00 passaporte para todos os filmes da mostra

Bilheteria: Das 13h até 20 minutos após o início da última sessão

Lotação: 144 lugares

Horários: 16h (todos os dias), 18h30 (todos os dias) e 23h30 (aos sábados)