"O Quinto Andar", de Marco Nick

Dando continuidade à comemoração do centenário da animação brasileira, o Itaú Cultural apresenta uma mostra retrospectiva de curtas-metragens nacionais de animação, em duas quartas-feiras do mês de setembro, nos dias 6 e 13, às 20h. A seleção da Mostra de Curtas: Animação Nacional é diversificada e apresenta 15 filmes marcantes para o gênero no Brasil, reunindo diferentes técnicas, como stop motion e 2D, em um apanhado de obras que foram representativas para a produção da área nas últimas décadas.

Entre os destaques, há a exibição de Reanimando O Kaiser, uma recriação coletiva presente no documentário Luz, Anima, Ação, dirigido por Eduardo Calvet, e realizada pelos animadores Marcelo Marão, Zé Brandão, Pedro Iuá, Stil, Rosana Urbes, Diego Akel, Marcos Magalhães e Fabio Yamaji. Conhecido como o primeiro curta-metragem de animação brasileiro, O Kaiser foi feito em 1917 pelo cartunista Álvaro Martins (Seth), uma charge animada que fazia alusão ao contexto geopolítico internacional daquela época, à sombra de uma guerra mundial.

Por falta de preservação adequada, o filme foi perdido, restando apenas uma imagem de referência. Em 2013, Calvet convidou os oito animadores, nomes importantes para a animação nacional, para recriar a obra. O resultado é um trabalho denso, reflexivo e metalinguístico único, que evidencia a diversidade da animação feita no Brasil.

A mostra traz, ainda, filmes dirigidos por mulheres, em um cenário audiovisual no qual a presença masculina é predominante. Em Guida, de 2014, dirigido por Rosane Urbes, é apresentado um ensaio sobre o processo de retomada da inspiração artística, por meio da sensibilidade criativa da personagem que dá nome ao filme.

No dia 6 de setembro (quarta-feira), a partir das 20h, são exibidos sequencialmente os filmes: Meow! (1981), de Marcos Magalhães, Castelos de Vento (1998), de Tania Anaya, O Quinto Andar (2012), de Marco Nick, O Céu no Andar de Baixo (2010), de Leonardo Cata Preta, Reanimando O Kaiser (2013), de Eduardo Calvet, Guida (2014), de Rosana Urbes, e Yansan (2006), de Carlos Eduardo Nogueira. A classificação indicativa para este dia é de 14 anos.

Encerrando as exibições, no dia 13 de setembro, também às 20h, são apresentados os curtas-metragens: O Projeto do meu Pai (2016), de Rosaria Moreira, Giz (2015), de Cesar Cabral, Almas em Chamas (2000), de Arnaldo Galvão, O Divino, de Repente (2009), de Fabio Yamaji, Órun Àiyé: a Criação do Mundo (2015), de Jamile Coelho e Cintia Maria, Tyger (2005), de Guilherme Marcondes, Grafitti Dança (2013), de Rodrigo EBA!, e Viagem na Chuva (2014), de Wesley Rodrigues. Neste dia, a classificação indicativa é de 18 anos.

A programação completa da mostra pode ser consultada no site www.itaucultural.org.br.

Mostra de Curtas: Animação Nacional

Data: 6 e 13 de setembro, às 20h

Duração: 70 minutos

Local: Sala Itaú Cultural (224 lugares) – Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô – (11) 2168-1776/1777

Distribuição de ingressos: Público preferencial – 2 horas antes do espetáculo (com direito a um acompanhante) / Público não preferencial – 1 hora antes do espetáculo (um ingresso por pessoa)

Estacionamento: Entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108 – Com carimbo no tíquete na recepção do instituo: 3 hs, R$ 7; 4 hs, R$ 9; 5 a 12 hs, R$ 10. Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas.

Acesso para pessoas com deficiência / Ar condicionado