"Tharlo" (2015), de Pema Tseden

O Centro Cultural São Paulo, a Spcine e o Instituto Confúcio na Unesp realizam a 3ª Mostra de Cinema Chinês, entre 29 de setembro e 8 de outubro. Com a Curadoria de Wang Yao, cineasta da Beijing Film Academy, o evento traz na programação um total de 12 filmes chineses contemporâneos, premiados em festivais internacionais e totalmente inéditos no Brasil, que refletem sobre a cultura e a história da China na geração atual. A mostra conta com a presença de alguns cineastas convidados para participar de um bate-papo com o público, além de uma pequena retrospectiva do diretor Pema Tseden, vencedor de prêmios em festivais como Locarno e Veneza.

A cineasta Yulin Liu apresenta seu primeiro longa-metragem, “Alguém para Conversar”, uma adaptação da obra literária escrita pelo seu pai, Zhenyun Liu. Os dois vão participar de uma sessão de perguntas e respostas no dia 29. Zhenyun Liu também é autor da obra “Eu Não Matei meu Marido” que foi inspiração para o filme que será exibido na mostra, “Eu Não Sou Madame Bovary”, do diretor Feng Xiaogang.

Também serão exibidos filmes de Zhen Ding, roteirista, montador, produtor e diretor, que participou de diversos filmes ao longo dos últimos anos. Ele é responsável por codirigir o filme “Qi Gong – O Mestre da Caligrafia” com seu pai Yinnan Ding, diretor consagrado da 4ª geração de cineastas e vice-presidente da Associação de Filmes e Artistas Chineses. Yinnan Ding é famoso por realizar cinebiografias como a de Qi Gong, que é um importante filme para representar o que foi a revolução cultural na China sobre a ótica do calígrafo e pintor que resistiu aos anos de opressão para passar seus ensinamentos às novas gerações.

A mostra faz parte da celebração do Dia do Instituto Confúcio, que é realizado simultaneamente em todos os países onde o Instituto está instalado em todo o mundo.

A programação completa da mostra pode ser conferida no site http://centrocultural.sp.gov.br.

3ª Mostra de Cinema Chinês

Data: 28 de setembro a 8 de outubro

Local: CCSP – Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo/SP

Entrada Gratuita

Classificação Indicativa: livre