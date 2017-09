Orlando Senna e Hermes Leal

O cineasta Orlando Senna, codiretor e roteirista do clássico do cinema brasileiro “Iracema, uma Transa Amazônica” (1974), retorna à direção com o longa-metragem documental “A Idade da Água” – uma referencia à “Idade da Terra”, de Glauber Rocha –, produzido pela HL Filmes, de Hermes Leal. O filme trata da cobiça internacional pela Amazônia, por tentativas de ocupação de outros países ou para torná-la independente do Brasil. Um alerta global sobre a escassez de água doce no planeta e as raízes de uma possível “guerra da água”.

A linguagem do filme contará com depoimentos de populações ribeirinhas da Amazônia, lideranças indígenas e representantes de países latino-americanos que compõem a Amazônia, com filmagens no Pará, Amazonas e Tocantins, que serão intercalados por reconstituições de alguns fatos históricos. Um documentário que se mistura a uma linguagem de constituição teatral para fazer sentido às consequências da destruição ou perda da Amazônia sobre a vida na terra.

As filmagens se iniciam em outubro próximo, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e em Belém, no Pará.

“A Idade da Água” teve investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, através do PRODAV 01/2013, para o canal CINEBRASiLTV, e tem estreia prevista no canal para o 2º semestre de 2018.

Em parceria com Hermes Leal e a HL Filmes, Orlando Senna dirigirá ainda, em 2018, o longa documental “Sol da Bahia”, sobre a independência da Bahia, e a ficção “A Curva do Vento”, protagonizada por Antônio Pitanga.