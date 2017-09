Nesta terça-feira, 5 de setembro, na sede do Sistema FIRJAN, acontece uma nova edição do Seminário Audiovisual, promoção da Federação das Indústrias do Rio, Sindicato da Indústria Audiovisual (Sicav) e Agência Nacional do Cinema (Ancine), com o apoio da Brasil Audiovisual Independente. O evento gratuito ocorre das 9h às 18h, na Avenida Graça Aranha 1, Centro do Rio de Janeiro.

O tema desta edição é Prestação de Contas e tem por objetivo transferir aos empresários do setor conhecimento técnico específico sobre o assunto, promovendo o debate com especialistas para a melhoria do ambiente de negócios. O público alvo são produtores audiovisuais, profissionais do setor e estudantes.

A programação será composta de:

9h15 – Abertura. Com Leonardo Edde, vice-presidente do SICAV, e Débora Ivanov, presidente interina da Ancine

9h30 – Análise de direitos nos projetos audiovisuais. Com Eduardo Stopato, coordenador substituto de Análise de Direitos (CDI) da Superintendência de Fomento (SFO)

11h30 – Acompanhamento de projetos – análise complementar e acompanhamento da execução. Com João Pinho, coordenador substituto de Acompanhamento de Projetos (CAC) da Superintendência de Fomento (SFO)

• Análises orçamentárias para contratação de projetos do FSA; Análise complementar; Acompanhamento da execução física do projeto (alterações técnicas, remanejamentos, redimensionamentos e formulários de acompanhamento da execução); Depósito legal

14h30 – Execução financeira de recursos públicos / Prestação de contas. Com Mauricio Bortoloti, coordenador de Prestação de contas da Superintendência de Fomento (SFO)

• Movimentação financeira das contas dos projetos; Execução financeira – pagamento de despesas dos projetos: contratação de serviços; locação em geral; compra de produtos;

• Execução financeira – despesas no exterior – formas de contratação e pagamento; Documentos fiscais aceitos para comprovação de recursos públicos; Prestação de Contas.

18h – Encerramento