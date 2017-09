A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) anunciaram a renovação de dois núcleos criativos contemplados pela Chamada Pública PRODAV 13/2016, do Programa Brasil de Todas as Telas. Esta linha de investimento foi criada para viabilizar a continuidade do trabalho desenvolvido em núcleos criativos estruturados em todo o país, a partir de 2014, com o lançamento do Programa Brasil de Todas as Telas.

Nesta operação, garantiram os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual o Núcleo Criativo Floripa, da produtora Animaking (SC), liderado pelo diretor e produtor Paolo Conti; e o Grupo de Produção de Texto, da Casa de Cinema de Porto Alegre, liderado pelo diretor, roteirista e montador, Giba Assis Brasil, da Casa de Cinema de Porto Alegre (RS). Cada um dos núcleos receberá investimentos de R$ 1 milhão.

Voltado para a animação, o Núcleo Criativo Floripa prevê o desenvolvimento de dois projetos de longa-metragem para as salas de cinema e três séries para a televisão. Já a proposta do Grupo de Produção de Texto da Casa de Cinema de Porto Alegre, inclui o desenvolvimento de quatro projetos de obras seriadas (duas ficcionais e duas documentais) e dois de longas-metragens.

Para participar da Chamada Pública PRODAV 13/2016, que opera no formato de fluxo contínuo, as empresas vencedoras dos editais anteriores de núcleos criativos precisam comprovar a conclusão do trabalho em 18 meses e a viabilização da produção de, no mínimo, dois projetos de sua carteira. Três outros núcleos criativos já haviam garantido recursos para a continuidade de seus funcionamentos: o Núcleo de Criação Giros, liderado por Flávio Tambellini; o Anima Bahia, liderado por Ducca Rios; e o Mira Lab, sob o comando de Leonardo Levis.

Confira abaixo a ficha dos novos contemplados pela Chamada Pública PRODAV 13/2016:

Núcleo Criativo Floripa

Produtora: Animaking (SC)

Diretor do Núcleo: Paolo Conti

Valor investido pelo FSA: R$ 1 milhão

Sinopse: Renovação de núcleo criativo. Serão desenvolvidos 5 projetos: “O gato da bruxa” e “Cookie” (longas-metragens para cinema); e “PopCorn”, “Fala aí Bicho” e “Passado da Hora – História Universal” (séries para TV)

Grupo de Produção de Texto da Casa de Cinema de Porto Alegre

Produtora: Casa de Cinema de Porto Alegre (RS)

Diretor do Núcleo: Giba Assis Brasil

Valor investido pelo FSA: R$ 1 milhão

Sinopse: Renovação do Núcleo Criativo. O Grupo de Produção de Texto da Casa de Cinema de Porto Alegre consiste na proposta de desenvolvimento de carteira com seis projetos: duas séries de ficção, dois longas de ficção e duas séries documentais.