A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram novos projetos contemplados nas linhas de fluxo contínuo do Programa Brasil de Todas as Telas. O total de investimentos é de R$ 36.480.928,00, provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, em 26 produções para televisão e cinema.

Os selecionados fazem parte das chamadas públicas PRODAV 01/2013 e PRODAV 02/2016, para projetos para TV aberta e por assinatura, e PRODECINE 02/2016, PRODECINE 03/2016, PRODECINE 04/2013 e PRODECINE 06/2015, voltada para produções cinematográficas.

Veja abaixo a ficha técnica dos novos projetos contemplados:

PRODAV 01/2013

“Sombras sobre o Continente” – Série documental

Produtora: Laboratório Cisco (SP)

Programadora: CineBrasil TV

Direção: Renato Tapajós

Roteiro: Renato tapajós e Hidalgo Romero

Valor investido pelo FSA: R$ 419 mil

Sinopse: Série documental sobre a democracia na América Latina. Para tratar deste tema, a série observa países latino-americanos que tiveram seus presidentes cassados por processos jurídicos e parlamentares desde 2002.

“Chuteira Preta” – Série de ficção

Produtora: Accorde Filmes (RS)

Programadora: Prime Box Brazil

Direção e Roteiro: Paulo Nascimento

Valor investido pelo FSA: R$ 2,6 milhões

Sinopse: Kadu foi daqueles jogadores que surgem cedo, tem empresário cedo, ganham dinheiro cedo, vão para o exterior, tudo em uma velocidade que os transformam em “velhos” aos vinte e poucos anos. Pois ele conseguiu mudar a vida da sua família, ter grana, mas chegou a um ponto que nada mais parece interessar.

“Inconveniências Históricas” – Série documental

Produtora: Giros (RJ)

Programadora: Curta!

Direção: Belisário Franca

Roteiro: Bianca Lenti

Valor investido pelo FSA: R$ 676 mil

Sinopse: Série documental que elucida para o público casos nebulosos, esquecidos ou vergonhosos da historiografia brasileira. Cada um dos 10 episódios mergulha em universos que, seja pela tradição de se escrever a História pela ótica dos vencedores, seja por orientações ideológicas ou interesses políticos, foram minimizados, adulterados ou abafados pela pesquisa acadêmica e/ou imprensa da época.

“Frequência Positiva” – Série de ficção

Produtora: 3 Tabela Filmes (RJ)

Programadora: TV Com Lauro de Freitas

Direção: Vinicius Reis

Roteiro: Flávia Lins e Silva

Valor investido pelo FSA: R$ 2,14 milhões

Sinopse: Desenvolvida no Núcleo Criativo Caleidoscópio, Frequência Positiva é uma série de ficção para o público infanto-juvenil recheada de aventura e drama vividos por protagonistas adolescentes. Daiane, Beto, Júlia e Jefferson, com idades entre 13 e 14 anos, arregaçam as mangas e fazem de tudo para melhorar a situação de seu bairro. Afinal, o dono de um shopping quer comprar a área onde eles moram para construir um novo empreendimento. Para pagar pouco pelas casas dos moradores, o dono do shopping faz um acordo com as mídias, que ajudam a desvalorizar o bairro com notícias negativas constantes. Para impedir que o shopping se instale e que o grupo de amigos se separe, os quatro amigos se unem e começam a criar soluções inovadoras no bairro, que passam a ser divulgadas na rádio pirata “Frequência Positiva”, criada por eles para comentar as melhorias que surgem na região.

“Meu Pedaço de Brasil” – Série documental

Produtora: TAC Filmes (SC)

Programadora: TV Lages

Direção e Roteiro: Diego Lara Maceiras

Valor investido pelo FSA: R$ 650 mil

Sinopse: A série documental apresenta as características sociais e culturais das cinco regiões do país através dos olhos de personagens comuns, de 39 localidades brasileiras. Em cada episódio, três brasileiros, de diversos locais, irão apresentar o que eles consideram “o seu pedaço de Brasil”, através de um breve resumo de seus costumes, cotidiano e definindo o espaço físico como extensão de suas personalidades, apresentando diversos pontos de vista sobre lugares desconhecidos ou renomados do país.

“Neojiba” – Telefilme documentário

Produtora: Janela do Mundo (BA)

Programadora: Curta!

Direção e Roteiro: Sérgio Machado e Ricardo Calil

Valor investido pelo FSA: R$ 400 mil

Sinopse: O documentário “Neojiba” vai mostrar a inacreditável trajetória de uma orquestra formada crianças e jovens baianos em situação de vulnerabilidade social que, em apenas oito anos, transformou-se numa orquestra internacionalmente aclamada pela sua excelência e originalidade. Constituída em sua maioria por negros das classes D e E, a Orquestra Juvenil da Bahia, que faz parte do projeto Neojiba, foi a primeira sinfônica do Brasil a se apresentar no Queen Elizabeth Hall de Londres

“Cordélicos” – Série de animação

Produtora: Renderframe (SP)

Programadora: TV O Povo

Direção e Roteiro: Ale McHaddo

Valor investido pelo FSA: R$ 2,95 milhões

Sinopse: Cordélicos conta a história de um grupo de de cinco cangaceiros que são teletransportados do sertão nordestino do século 19 para o ano de 3333. No NeoNordeste, uma espécie de caatinga do futuro, os Cordélicos terão que lutar contra o Cabra da Peste, um vilão mutante que explora os recursos naturais e o povo humilde da região

“Rota das Emoções” – Série documental

Produtora: Movioca Salvador (BA)

Programadora: TV Difusora do Maranhão

Direção e Roteiro: Amadeu Alban e Vânia Lima

Valor investido pelo FSA: R$ 1,24 milhão

Sinopse: A série se propõe a acompanhar o brasileiro descobrindo o seu país, a partir de um território situado entre Ceará, Piauí e Maranhão, envolvendo paraísos naturais como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), a Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba (PI) e o Parque Nacional de Jericoacoara (CE). Esse desbravamento ocorre a partir do olhar e da trajetória de uma família protagonista que deseja conhecer o país, tendo como ponto de partida essa região conhecida como Rota das Emoções, que nomina o Projeto.

“Seis Propostas para um Mundo Possível” – Série documental

Produtora: Dilúvio Produções (RJ)

Programadora: CineBrasil TV

Direção: Pedro Henrique Ferreira

Roteiro: Eduardo Cantarino, Pedro Henrique Ferreira e Thiago Brito

Valor investido pelo FSA: R$ 420 mil

Sinopse: A série aborda experiências de organização social autônomas. São grupos das mais diferentes origens e dos mais diversos tamanhos que optaram por tentar viver de um modo diferente da democracia representativa dos Estados-Nações atuais, influenciados por pensamentos libertários, anarquistas, confederalistas, feministas, ou étnicos. Afastados do mundo como o conhecemos, muito mais do que utopias sonhadas, representam experiências que são reais e nos mostram possibilidades de existir alternativas ao padrão que se firmou como modus operandi nos últimos séculos.

“Trinta Povos” – Telefilme documental

Produtora: Anti Filmes (RS)

Programadora: Curta!

Direção e Roteiro: Zeca Brito

Valor investido pelo FSA: R$ 150 mil

Sinopse: Há mais de 400 anos, em terras do Brasil, Argentina e Paraguai, Jesuítas e Guaranis construíram uma história sem precedentes, que impressiona a cada nova revelação e descoberta. O legado missioneiro está presente na escultura, na arquitetura, nos patrimônios materiais e imateriais, que saltam aos olhos. Neste documentário a proposta é lançar um acurado olhar crítico sobre as reminiscências daquilo que foram os 30 Povos das missões, cerca de sessenta reduções que hoje abrangem um território de três países.

“Por onde Anda Macunaíma?” – Telefilme documental

Produtora: Platô Filmes (RR)

Programadora: Curta!

Direção: Rodrigo Sélios

Roteiro: Juliana Colares

Valor investido pelo FSA: R$ 350 mil

Sinopse: O documentário vai passear pelas diferentes interpretações do personagem Macunaíma na cultura brasileira, desde a lenda de “Makunaima”, que remete às origens de povos indígenas que habitam a tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Guiana, passando pelo livro clássico de Mário de Andrade – obra icônica filha do movimento modernista de 1922 –, até o filme de Joaquim Pedro de Andrade, no auge do Cinema Novo, lançado um ano depois do Ato Institucional Número 5 (AI-5).

PRODAV 02/2016

Projeto: Proposta de Programação Canal Curta! 2016

Proponente: Canal Curta!

Valor investido pelo FSA: R$ 14,6 milhões

A proposta de programação do Canal Curta! é formada por 34 projetos selecionados pelo canal a partir de seleções públicas e somam quase 75 horas de conteúdo, em 106 episódios distribuídos entre todos os eixos temáticos da grade do canal.

PRODECINE 02/2016

“Meu Amigo Fela” – Longa-metragem documentário

Produtora: Casa de Criação Cinema (RJ)

Distribuidora: O2 Filmes

Direção e Roteiro: Joel Zito Araújo

Valor investido pelo FSA: R$ 400 mil

Sinopse: O Documentário narra a história do gênio musical africano Fela Kuti e suas relações conturbadas com o seu amigo e biógrafo, o pensador negro cubano Carlos Moore, que adotou o Brasil como moradia definitiva.

“Cravos” - Longa-metragem documentário

Produtora: Marco Aurelio Del Fiol (SP)

Distribuidora: Elo Company

Direção: Marco Del Fiol

Roteiro: Marco Del Fiol e Tali Yankelevich

Valor investido pelo FSA: R$ 257 mil

Sinopse: O documentário acompanha os passos do fotógrafo brasileiro Christian Cravo durante quatro anos que acompanham seu cotidiano e suas viagens pela vida selvagem africana. Uganda, Tanzânia e Namibia são os três destinos que Christian percorre em busca não apenas do clique perfeito mas também da superação da dor de três grandes traumas em um curto período de tempo.

“Terapia da Vingança” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Hungry Man Brasil (RJ)

Distribuidora: Paris Filmes

Direção e Roteiro: Marcos Bernstein

Valor investido pelo FSA: R$ 3 milhões

Sinopse: Qual o limite entre a civilidade e a barbárie? O que custa para o verniz do processo civilizatório ser raspado sem piedade e revelar verdades que queremos esconder sobre nós mesmos? Como descobrir isso? Com teorias? Palavras? Não, com ações. Ações perigosas, alguns diriam niilistas, outros irresponsáveis, numa viagem pelo inconsciente coletivo de um país onde morrem cerca de 50 mil pessoas por ano assassinadas.

“Trem da Utopia” – Longa-metragem documentário

Produtora: Cinematográfica Superfilmes (SP)

Distribuidora: EH! Filmes

Direção: Beth Sá Freire e Fabrizio Manbro

Roteiro: Beth Sá Freire

Valor investido pelo FSA: R$ 1,1 milhão

Sinopse: Há um lugar onde a unidade nacional italiana já realmente aconteceu: a cidade de São Paulo. O Trem da Utopia é um documentário e uma viagem musical entre a capital paulista e diferentes cidades italianas recriando uma São Paulo que se mostra por vezes irreconhecível no sonho de uma convivência feliz e de uma aconchegante identidade cultural advinda da herança italiana.

“Um Dia Qualquer” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Elixir Comunicação (SP)

Distribuidora: Pipa Produções

Direção: Pedro Von Krueger

Roteiro: Leonardo Gudel

Valor investido pelo FSA: R$ 1,5 milhão

Sinopse: O maior medo de um pai ou de uma mãe é não serem capazes de impedir que algo ruim aconteça aos seus filhos. Nas grandes cidades brasileiras, as elevadas taxas de morte entre jovens exacerbam esse medo e tiram o sono de muitas famílias. Mas, se perder um filho para a violência já é uma dor sem tamanho, imagina quando ela vem acompanhada da pergunta inevitável: “onde foi que eu errei?”

“Dá Licença de Contar” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Pink Flamingo (SP)

Distribuidora: Europa Filmes

Direção: Pedro Serrano

Roteiro: Rubens Marinelli e Guilherme Moraes Quintella

Valor investido pelo FSA: R$ 2 milhões

Sinopse: O longa usa diversos personagens presentes em letras das músicas de Adoniran Barbosa costurando uma narrativa ficcional fantasiosa divertida. O projeto pretende recriar o universo que permeia as canções de Adoniran Barbosa por meio da realização de um filme calcado em uma estética condizente com tempo e espaço no qual o artista estava inserido. Episódios famosos nas canções do sambista paulistano serão encenados e interligados cadenciando o roteiro, que terá como espinha dorsal a estrutura narrativa de “Saudosa Maloca”.

PRODECINE 03/2016

“Rogério Duarte o Tropikaoslista” – Longa-metragem documentário

Produtora: VPC Cinemavídeo (BA)

Distribuidora: 02 Filmes

Direção e Roteiro: Walter Pinto Lima

Valor investido pelo FSA: R$ 100 mil

Sinopse: O documentário retrata a trajetória de uma das figuras seminais das artes e do pensamento brasileiro dos últimos 50 anos. Um dos criadores do Tropicalismo, Rogério sempre esteve por trás – e sempre à frente – de tudo que havia de mais moderno e contemporâneo na cultura brasileira nas décadas de 1960 e 1970. O filme conta com a participação especial de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

“Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Zero Grau Filmes (SP)

Distribuidora: O2 Filmes

Direção e Roteiro: Thiago Luciano

Valor investido pelo FSA: R$ 150 mil

Sinopse: Iran é um homem que desenvolve um transtorno pás traumático apo´s a morte do filho e da esposa. Nesse processo, Iran passa a viver em dois mundos paralelos, cercado de situações e personagens extremos, incluindo sua mãe que, na obscuridade, tenta transportá-lo para a vida real, transformando o cenário irreal criado por ele. Morando em uma região afetada por mudanças climáticas extremas, Iran se vê tentando compreender sua realidade e a realidade de que, em breve, haverá um último pôr do sol.

“A Destruição de Bernardet” – Longa-metragem documentário

Produtora: Paleoteve Produção Cultural

Distribuidora: Paleoteve Produção Cultural

Direção: Claudia Priscila Andrade Goifman e Pedro Marques

Roteiro: Claudia Priscila

Valor investido pelo FSA: R$ 100 mil

Sinopse: Jean-Claude Bernardet está velho e doente. O maior crítico de cinema vivo do Brasil se reinventa através da sua própria destruição. O filme, que transita entre a ficção e o documentário, utiliza dispositivos inusitados para acionar a memória da personagem e narrar a trajetória de um intelectual que se transforma em ator aos 70 anos. Não se trata de uma biografia convencional e sim de um projeto construído com o próprio personagem ao longo da filmagem. Um ensaio sobre a apropriação do próprio corpo na velhice

“Martírio” – Longa-metragem documentário

Produtora: Papo Amarelo Produções Cinematográficas (PE)

Distribuidora: Vitrine Filmes

Direção e Roteiro: Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho e Tatiana Soares de Aimeida

Valor investido pelo FSA: R$ 200 mil

Sinopse: A grande marcha de retomada dos territórios sagrados Guarani Kaiowá através das filmagens de Vincent Carelli, que registrou o nascedouro do movimento na década de 1980. Vinte anos mais tarde, tomado pelos relatos de sucessivos massacres, Carelli busca as origens deste genocídio, um conflito de forças desproporcionais: a insurgência pacífica e obstinada dos despossuídos Guarani Kaiowá frente ao poderoso aparato do agronegócio.

“Elon Não Acredita na Morte” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Entre Filmes (MG)

Distribuidora: Vitrine Filmes

Direção: Ricardo Alves Jr.

Roteiro: Diego Hoefel, Germano Melo, João Zalavisa e Ricardo Alves Jr.

Valor investido pelo FSA: R$ 200 mil

Sinopse: Após o desaparecimento de sua esposa, Madalena, Elon imerge em uma jornada insone pelos cantos mais sombrios da cidade, buscando entender o que pode ter acontecido com ela, na tentativa de não perder sua sanidade pelo caminho.

PRODECINE 04/2013

“Arábia” – Longa-metragem de ficção

Proponente: Katásia Filmes (MG)

Distribuidora: Pique-Bandeira Produções

Direção e Roteiro: João Dumans e Affonso Uchoa

Valor investido pelo FSA: R$ 184 mil

Sinopse: André é um jovem de 18 anos que mora no bairro da Vila Operária, próximo à Fábrica de Alumínio, em Ouro Preto. Uma vez por semana, sua Tia Márcia vai até a casa deles para ajudar com as tarefas domésticas. Um dia, um dos operários da fábrica, um forasteiro com um histórico de confusões na Vila Operária, sofre um acidente. A Tia de André presta os primeiros socorros na própria rua, e pede a André que vá até a casa dele para buscar seus documentos e algumas roupas. Quando vai até a casa do operário, André acaba encontrando, por acaso, um caderno escrito por ele.

“Bate Coração” – Longa-metragem de ficção

Proponente: Estação Luz Filmes

Distribuidora: Downtown

Direção: Glauber Santos Paiva Filho

Roteiro: Glauber Santos Paiva Filho, Ronaldo Ciambroni e Daniel Sérgio Albuquerque Dias da Silva

Valor investido pelo FSA: R$ 492 mil

Sinopse: O filme conta a história de Sandro, famoso publicitário, extremamente materialista, preconceituoso, machista, corrupto e que adora saídas noturnas para conquistar lindas mulheres.Em outro núcleo do filme, encontramos Isadora,uma drag queen, pessoa do bem, honesta, alegre e muito solidária.

PRODECINE 06/2015

“Perro Negro” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Grafo Audiovisual (PR)

Direção e Roteiro: George Walker Torres

Valor investido pelo FSA: R$ 250 mil

Sinopse: Coprodução com a Venezuela. Perro Negro narra a aventura de Thomas, um menino curioso que vive com sua mãe e sua avó em uma casa de uma área rica de Caracas. Carmen também mora lá, a jovem empregada com quem Thomas passa a maior parte do tempo.