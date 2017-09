As oficinas “Fundamentos do Som para Imagem” e “Cinema Documentário e Novas Mídias de Apreensão dos Acontecimentos”, promovidas pelo 19º Festival Internacional de Curtas Metragens de Belo Horizonte – FestCurtasBH, que acontece de 29 de setembro a 8 de outubro, tiveram suas inscrições prorrogadas até o dia 18 de setembro.

Para participar, os interessados devem enviar carta de intenção, junto com minicurrículo, para cursos.cinehumbertomauro@ gmail.com , com o nome da oficina no assunto do e-mail. O resultado da seleção será divulgado no dia 20 de setembro.

A oficina Fundamentos do Som para Imagem será ministrada por Edwaldo Mayrinck Jr, engenheiro eletrônico e especialista em manutenção, instalação e operação de equipamentos de áudios cinematográficos pela National Film Board of Canada. A oficina é oferecida em parceria com o Centro Técnico Audiovisual (CTAV), com carga horária de 20 horas, sendo oferecidas 15 vagas. A proposta dessa oficina é iniciar os participantes nos fundamentos técnicos e tecnológicos envolvidos no processo de sonorização das produções audiovisuais, capacitando-os a buscar criteriosamente especializações para atuar nas diferentes etapas do processo produtivo.

Já a oficina teórico-prática Cinema documentário e Novas Mídias de Apreensão dos Acontecimentos será ministrada por Dácia Ibiapina, cineasta, professora e pesquisadora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – UnB. A atividade tem carga horária de 12 horas, sendo oferecidas 15 vagas.

Esta oficina tem por objetivo discutir o estado do cinema documentário frente a avalanche de “registros” audiovisuais disponíveis na Internet. As novas mídias audiovisuais tornam mais acessíveis os meios para apreender acontecimentos em linguagem audiovisual. No limite, qualquer um, com a câmera de um celular, pode produzir imagens e sons audiovisuais. Para quê? Para quem? Com qual intenção? Como e com que velocidade se preserva ou se descarta os resultados dessas “filmações”? Como elas afetam os afazeres dos cineastas e em especial dos documentaristas? Na contemporaneidade, o que é mesmo “material de arquivo”?