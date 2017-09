Na última sexta-feira, 22, a APCP – Asociación de Productores Cinematográficos del Peru e a UCP – União de Cineastas Peruanos assinaram com a REBRAFIC – Rede Brasileira de Film Commissions um memorando de entendimento (MoU), durante o II SIPC – Seminário Internacional de Produção Cinematográfica.

O objetivo do acordo é criar um marco para o desenvolvimento das relações de cooperação e beneficiar a cada organização e seus respectivos membros. Como resultado, são esperados negócios e oportunidades de produção audiovisual que possam conectar produtoras associadas a film commissions e suas locações, de forma a estimular a atividade econômica nos dois países.

O memorando visa promover a coprodução de filmes, programas de televisão e demais formatos de conteúdo audiovisual, além de filmagens em locações no Brasil por produtores do Peru, com o suporte de uma rede de 26 film commissions em 14 Estados brasileiros e no Distrito Federal. Assim, o novo acordo é uma oportunidade para que os membros da REBRAFIC ofereçam seus serviços e locações para as produtoras peruanas.

O documento foi assinado por Nathalie Hendrickx (Presidente da APCP), Gabriel Quispe Medina (Presidente da UPC) e Steve Solot (Diretor Executivo da REBRAFIC).