Área de Negócios do Festival do Rio, o RioMarket, que acontece de 9 a 14 de outubro, está com inscrições abertas. Alguns dos nomes mais conceituados dos mercados audiovisuais brasileiro e internacional participarão de workshops, palestras, seminários, debates e rodadas de negócios, no Hotel Gran Meliá Nacional Rio. As inscrições para o evento podem ser feitas no site www.riomarket.com.br.

O RioMarket tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da indústria audiovisual, promovendo a troca de conhecimento entre profissionais renomados, novos produtores e empresas conceituadas da área, e proporcionando novas oportunidades de negócios e capacitação para profissionais do mercado. Diretores, produtores, roteiristas, figurinistas, maquiadores, técnicos, advogados e outros profissionais da indústria audiovisual debaterão temas como: legislação do mercado, ferramentas tecnológicas, modelos e oportunidades de negócios, cases de sucesso, financiamento, coproduções, entre outros.

Esta edição do RioMarket contará com duas atrações inéditas: as Round Tables (ou Mesas-redondas) e a Clínica de Coprodução. A primeira consiste em um espaço com público reduzido, com oportunidades para o diálogo e a troca de informações com os convidados. Será um espaço para a discussão de temas específicos e de grande relevância para a indústria audiovisual.

Já na Clínica de Coprodução, produtores terão a oportunidade de se reunir com advogados e especialistas da indústria audiovisual, que fornecerão orientações legais e comerciais para projetos audiovisuais e coproduções internacionais em reuniões de 30 minutos de duração cada.

Como em todos as anos anteriores, o RioMarket oferece parte da programação de forma totalmente gratuita. O grande destaque é o encontro com Graeme Manson, criador e roteirista do sucesso “Orphan Black”. Compõem ainda o bloco, o workshop sobre direção de fotografia do cinema europeu contemporâneo, com a brasileira radicada na França Priscila Guedes; workshop de trilha sonora com Vivian Aguiar-Buff; e workshop de Film Commission.

A Globonews e a TV Globo renovam a parceria com o RioMarket, e voltam com a Mostra Globonews (debates com jornalistas e apresentação de documentários) e o Sunset TV Globo (talentos da TV Globo analisam cases de sucessos recentes da emissora).