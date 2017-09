A UNINFRA (União Nacional de Infraestrutura Cinematográfica), uma associação de empresas de infraestrutura do audiovisual (estúdios, pós-produtoras de áudio e imagem, produtoras musicais, laboratórios de cópias digitais, locadoras de equipamentos e luz, empresas de transmissão via satélite etc.), foi reativada neste mês e Edina Fujii, diretora comercial da CiaRio, está passando o bastão da presidência para José Eduardo Ferrão, sócio-diretor da Auwe Digital. Enquanto Edina assume a vice-presidência, Ariadne Mazzetti, sócia-diretora da Mistika Post, fica responsável pela secretaria. Completam o time, 6 conselheiros representantes das empresas: O2 Pós Produções, Quanta Post, Cinecolor, Effects Filmes, Inputsom e Dot Cinema.

Para comemorar o relançamento da UNINFRA, será realizado um evento, que acontecerá durante a 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no dia 20 de setembro, às 17h, no Hotel Meliá Brasil 21.

Nesse início, a associação conta com aproximadamente 20 membros. A UNINFRA receberá novos associados, que serão empresas do setor de todas as regiões do país, para fazer uma reflexão sobre o futuro da infraestrutura do audiovisual no Brasil, em conjunto com órgãos, como ANCINE, MINC e outros.

A UNINFRA mira o fortalecimento das empresas representadas e/ou associadas, além da implementação e disseminação de melhores práticas, buscando espelhar também na infraestrutura o crescimento virtuoso ocorrido na economia criativa da última década no Brasil.