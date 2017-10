A vida não está nada fácil. Nem mesmo para o diabo, que anda preocupado com sua baixa popularidade. A solução para este problema está em “A Comédia Divina”, longa de Toni Venturi (“Cabra-Cega”, “Latitude Zero”, “Estamos Juntos”), que chega aos cinemas em 19 de outubro. No filme, distribuído pela Imagem Filmes, o Diabo (Murilo Rosa) resolve fundar sua própria igreja na Terra, despertando a curiosidade da ambiciosa jornalista Raquel (Monica Iozzi).

“A Comédia Divina” tem roteiro de José Roberto Torero, Marcus Aurelius Pimenta, Caroline Fioratti e Venturi, em uma adaptação para os dias atuais do conto de Machado de Assis “A Igreja do Diabo”, publicado em 1884. No elenco, estão ainda Zezé Motta, como Deus, Thiago Mendonça, Juliana Alves, Dalton Vigh, Thogun Teixeira e Débora Duboc, entre outros.

O filme é uma produção da Olhar Imaginário e Aurora Filmes, em coprodução com a Globo Filmes.