Relações de dominação e submissão sempre alimentaram a literatura de Jun’ichiro Tanizaki. Se no clássico Diário de um velho louco ele aborda como um homem senil é manipulado pela jovem nora de belas curvas, neste A gata, um homem e duas mulheres o autor de As irmãs Makioka eleva à quinta potência o nível de complexidade nos relacionamentos afetivos entre seus personagens. Publicado originalmente em 1936, o romance põe a gata Lily no centro da trama protagonizada pelo casal Shozo e Fukuko, e ainda pela ex- mulher do primeiro, Shinako.

O autor parece recorrer ao felino como metáfora para a falência dos relacionamentos humanos – e nesse sentido a verve do autor é notável. Shozo adora mimar a gata de todas as formas possíveis, o que deixa Fukuko enciumada — fato que já havia se dado também com a ex-esposa. Ciente da possibilidade de que isso volte a se repetir no novo relacionamento do ex-marido, Shinako planta a discórdia ao sugerir à rival Fukuko que lhe devolva a bichana, única “filha” do casamento desfeito. É a gata Lily, portanto, que, à primeira vista, se insinua como ponto de desequilíbrio na normalidade dos personagens. A intimidade que Shozo dispensa a Lily, como lhe dar de comer diretamente na boca, está longe de se repetir com a futura esposa. É curioso constatar aqui uma iconoclastia tanizakiana: o autor, que com frequência abordou a subserviência da mulher, fragiliza seu personagem masculino, Shozo, mas propondo um protagonismo feminino graças à presença magnética da gata.