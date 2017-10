Durante o mês de outubro, a Agência Nacional do Cinema – ANCINE apoiará a participação de 18 obras audiovisuais brasileiras em 14 festivais internacionais. A ajuda vem do Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais, que concede auxílios diversos dependendo da classificação de cada evento: apoio A – confecção de cópia legendada, envio de cópia e apoio financeiro; B – envio de cópia e apoio financeiro; C – envio de cópia.

As participações apoiadas pela ANCINE tiveram início na cidade de Montreal, durante o Festival du Nouveau Cinéma, que aconteceu entre os dias 4 e 15 de outubro. O evento recebeu em suas mostras competitivas o curta de Mariana Kaufman, “Mehr licht!”, e o longa de Fernanda Pessoa, “Histórias que o nosso Cinema (Não) Contava”. Simultaneamente, ocorreu na Espanha, de 5 a 15 de outubro, o Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha. E “Mal nosso”, de Samuel Galli, foi exibido na sessão Panorama Fantàstic.

“Terrestre”, de Ana Paula Johann e Alana Rodrigues, recebeu apoio para participar do Curso de Desenvolvimento de Roteiros da Fundação Carolina/Ibermedia, em Madrid, Espanha, de 9 a 17 de outubro. Já entre os dias 12 e 26 de outubro, é a vez do 53º Festival Internacional de Cinema de Chicago, que recebe a produção “Praça Paris”, de Lúcia Murat, na competição internacional de longas-metragens.

De 12 a 21 de outubro, acontece o Festival Internacional de Cinema de Pusan, na Coreia do Sul, que recebe dois filmes brasileiros apoiados pela ANCINE. “As Boas Maneiras”, de Marco Dutra e Juliana Rojas, e “Gabriel e a Montanha”, de Fellipe Gamarano Barboba, são exibidos na première internacional do evento. A sessão Cinema Queer do Docs MX traz em sua programação “Entre os Homens de Bem”, de Caio Cavechini e Carlos Juliano, na seleção de longas internacionais. O festival acontece na Cidade do México, entre os dias 12 e 21 de outubro.

O festival holandês de cinema infantil Cinekid viaja por 35 cidades entre os dias 14 e 27 de outubro e entre os dias 21 e 27 fixa estadia em Amsterdã. A programação do evento inclui “Sobre Rodas”, de Mauro D’Addio. A Áustria recebe, em sua capital, entre 19 de outubro e 2 de novembro, o Viennale – Festival Internacional de Cinema de Viena, que traz em sua sessão de documentários “Baronesa”, de Juliana Antunes. O Doclisboa, que ocorre entre os dias 19 e 29 de outubro, na capital portuguesa, exibe em sua competição internacional o longa de Vincent Carelli, “Martírio”. O Bogocine – 34º Festival de Cinema de Bogotá recebe o curta-metragem “Lambari”, de Rodrigo Freitas, em sua competição de documentários sobre meio ambiente; e o longa “Lamparina de Aurora”, na competição internacional de longas-metragens. O festival ocorre de 20 a 26 de outubro na capital colombiana.

O EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) Producers Workshop conta ainda com a participação de Deborah Osborn, representante do filme selecionado “Corte Frio”. O evento acontece entre 23 e 30 de outubro, em Copenhague, na Dinamarca. De 26 outubro a 5 de novembro, na Itália, acontece o Festival de Cinema de Roma, com a presença do brasileiro “O Filme da minha Vida”, de Selton Mello. O longa “Sobre Rodas”, de Mauro D’Addio, também será exibido no 34º Festival Internacional de Cinema Infantil de Chicago, que acontece entre 27 de outubro e 5 de novembro.

O DOK Leipzig, que tem início em 30 de outubro e vai até 5 de novembro, recebe três produções brasileiras em diferentes sessões do festival. No programa internacional competitivo entra “Corpo Delito”, de Pedro Rocha; “Paulistas”, de Daniel Nolasco, faz parte da competição Next Masters; e “Tailor”, de Calí dos Anjos, compete na sessão de documentários de animação.