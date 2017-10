"Little England", de Pantelis Voulgaris

A Cinemateca Brasileira, em parceria com o Greek Film Archive, o Consulado Geral da Grécia em São Paulo e a Coletividade Helenica, realiza II Mostra de Cinema Grego na Cinemateca Brasileira, de 2 a 12 de novembro, em São Paulo.

O panorama do cinema grego apresenta uma seleção única de 12 títulos, muitos deles ainda inéditos no Brasil. Entre os destaques, estão alguns filmes, como Little England, um drama de época detalhista dirigido por Pantelis Voulgaris que se passa há várias gerações pregressas na ilha de Andros; um programa de curtas-metragens raramente vistos com a análise pouco ortodoxa de Santorini realizada por Kostas Sfkas e Stavros Tornes, em Theraic Dawn, e Betty, um retrato visionário de Dimitris Stavrakas sobre identidade transexual. Em uma sessão especial de uma cópia recém-restaurada do filme silencioso Decadência Social, de Stelios Tatasopoulos, lançado em 1931, haverá acompanhamento musical gravado pelo músico K. BHTA.

Com recorte particular a muitas produções documentais, a programação traz filmes, como Megara, que registra um momento chave na história da Grécia moderna, a revolta na vila Megara durante a junta militar de 1973, e Spectres are Haunting Europe, que transporta o espectador à fronteira entre a Grécia e a Macedônia, no ano passado, onde sírios, curdos, paquistaneses e outros refugiados tiveram suas travessias negadas. Alguns filmes apontam para a variada gama de vozes e registros do cinema grego contemporâneo, desde os estudos de Eva Stefani no documentário observacional, Bathers, até o recente filme-ensaio confessional de Stella Theodorakis, Amnesia Diaries. Outros seguem marinheiros cruzando o alto-mar e mulheres que vivem nos portos, aguardando o retorno deles em Exotica, Erotica, Etc., odisseia antropológica dirigida por Evangelia Kranioti, com fotografa deslumbrante.

Por fim, a Cinemateca recebe a Festa da Cultura Grega, no dia 12 de novembro, a partir das 13h. Evento realizado em parceria com a Coletividade Helênica que trará artes, comidas e danças típicas. E, para encerrar tanto o dia quanto a mostra, haverá uma sessão ao ar livre, na tela externa da Cinemateca, do filme The Grocer, de Dimitris Koutsiabasakos.

Confira a programação completa da mostra no site http://cinemateca.gov.br/mostra/ii-mostra-de-cinema-grego-na-cinemateca. A entrada é gratuita, com retirada do ingresso uma hora antes da sessão.