“Como se Tornar o Pior Aluno da Escola” é um longa-metragem que foi inspirado no livro homônimo do ator, apresentador e comediante, Danilo Gentili. O filme estreia no dia 12 de outubro, com exibição nas principais salas de cinema de todo o país. Estrelado por Carlos Villagrán, Bruno Munhoz, Daniel Pimentel e Danilo Gentili, o longa marca o início de Fabrício Bittar como diretor, narrando a trajetória dos estudantes Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel), que se veem divididos entre as obrigações escolares, a necessidade de tirar boas notas e ter bom comportamento, e a falta de propósito em cumprir todas as normas de uma escola que adota medidas cada vez mais politicamente corretas graças ao diretor Ademar, vivenciado pelo ator Carlos Villagrán.

Nomes como Moacyr Franco, Joana Fomm, Raul Gazolla, Rogério Skylab e Fábio Porchat também integram o elenco. Durante a trama, Pedro encontra no banheiro do colégio um diário com dicas para instaurar o caos na escola. A partir disso, o jovem e seu amigo Bernardo embarcam numa jornada com bebidas, festas e muita confusão, sob a supervisão do pior aluno da escola, interpretado por Danilo Gentili.

O longa-metragem foi produzido pela Clube Filmes, com coprodução da Warner Bros. Pictures e distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes.