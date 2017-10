Lamparina da Aurora

Escolhido pelo júri jovem como o melhor longa-metragem da mostra Olhos Livres, dentro da Mostra de Cinema de Tiradentes deste ano, “Lamparina da Aurora” chegará ao circuito comercial no final de novembro, em aproximadamente 30 salas, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, e será o maior lançamento de um filme do diretor Frederico Machado. Além desse terceiro longa-metragem, o cineasta, produtor, distribuidor e exibidor também acabou de finalizar uma série de TV, um telefilme e já está preparando a estreia de outros dois longas para 2018.

Orçado em R$ 100 mil, “Lamparina da Aurora” recebeu o mesmo valor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para a sua distribuição. Esta é a primeira vez que Machado contou com o apoio do edital e, com os recursos, aposta que poderá fazer um circuito mais amplo e alcançar um público maior do que o dos seus filmes anteriores. “O Signo das Tetas” (2016) foi lançado em seis salas e “O Exercício do Caos” (2013), em nove, de acordo com os dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

A produção independente só foi possível, segundo ele, porque a equipe era enxuta, com menos de 20 pessoas, e todos viraram sócios, sem receber cachê. Com apenas uma locação na capital maranhense, o filme foi rodado em 12 dias, entre março e abril de 2016, e não tem diálogos. Os atores Buda Lira e Vera Leite interpretam um casal de idosos que vive isolado em uma fazenda e recebe a visita de um homem mais jovem (Antonio Saboia), todas as noites. O mistério e o estranhamento são propositais, já que o diretor queria mergulhar no suspense psicológico.

“O cinema de horror está mais popular hoje no Brasil e eu queria dialogar com esse público. Embora seja uma obra mais experimental, o momento atual é ótimo para os filmes de gênero”, reconhece Machado.

Além de “Lamparina da Aurora”, nos próximos meses, também deverá estrear o suspense “As Boas Maneiras”, de Marco Dutra e Juliana Rojas, com produção da Dezenove Som e Imagens, que recebeu o principal prêmio da crítica no último Festival do Rio, e também o troféu especial do júri no Festival de Locarno, na Suíça, em agosto.

Na mesma linha de cinema independente, Machado está finalizando o seu quarto longa-metragem, intitulado “Boi de Lágrimas”, que deverá entrar no circuito dos festivais ainda no primeiro semestre do próximo ano. Ao mesmo tempo, ele está no set filmando “As Órbitas da Água”, com Rejane Arruda, Antonio Saboia, Flávia Bittencourt e Tácito Borralho. Da sua produtora Lume Filmes, também acabaram de ficar prontos a série “O Dia em que nos Tornamos Terroristas”, dirigida por Lucian Rosa, e o telefilme “Manoel Bernardino, o Lenin da Matta”, de Rose Panet.

Por Belisa Figueiró