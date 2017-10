Em evento realizado dentro da programação do RioMarket, a Agência Nacional do Cinema – ANCINE anunciou nesta sexta-feira, 13 de outubro, o resultado final da Chamada Pública PRODECINE 01/2016, do Programa Brasil de Todas as Telas. No total, serão investidos R$ 45 milhões, em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), na produção de longas-metragens com destinação inicial para as salas de exibição. Antes da divulgação dos contemplados, a diretora-presidente em exercício Debora Ivanov apresentou um breve balanço dos investimentos do FSA em projetos para cinema.

Em operação desde 2008, o PRODECINE 01 é uma das linhas mais tradicionais do FSA, já tendo financiado a produção de 224 longas-metragens brasileiros de produção independente. A Chamada Pública deste ano recebeu 273 inscrições de projetos de todo o Brasil e, após a conclusão do processo seletivo, que contou com as fases de habilitação, classificação e defesa oral, o Comitê de Investimento do FSA decidiu pela seleção de 40 projetos de ficção, animação e documentários.

Entre os contemplados, estão projetos apresentados por produtoras de 13 Estados (Piauí, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Ceará, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo), além do Distrito Federal. São 25 filmes de ficção, 14 documentários e uma animação. A lista inclui novos trabalhos de nomes conhecidos, além de 16 diretores e diretoras estreantes no formato de longa-metragem.

Clique aqui para conferir a ficha técnica dos 40 projetos contemplados.