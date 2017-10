Não Deu Match, longa de Johnny Araújo, produzido pela Gullane em coprodução com Fox Film do Brasil e Fox Networks Group Brasil, e distribuído pela Fox Film do Brasil, começou a ser rodado em setembro, em São Paulo, e agora inicia filmagens nas areias cearenses.

Com Giovanna Lancellotti e Gabriel Louchard no elenco, equipe e atores passaram na Praia de Porto das Dunas, no parque aquático do Beach Park, gravando celas marcantes para o filme em meio a um clima de diversão.

O longa conta a história de Fábio (Gabriel Louchard), que está prestes a se casar com a garota dos seus sonhos (Giovanna Lancellotti), mas vê seu relacionamento desfeito quando a noiva, após fazer um teste proposto por Patrícia Bacchi (Nathalia Dill), uma popular escritora e “digital influencer”, descobre que o casal não é compatível.

Revoltado, ele resolve se vingar: sob o pseudônimo de “Incompatível”, cria seu próprio canal no Youtube, onde começa uma guerra virtual, criticando todas as teorias e testes de relacionamento propostos por Patrícia. Quando isso não funciona, Fábio resolve conquistar Patrícia para que ela se torne alguém que acredita no amor, mudando o tom amargurado de seus vídeos, e por consequência, a opinião de sua noiva. O plano seria um sucesso, não fosse um pequeno detalhe: ele também acaba se apaixonando por ela.

Não Deu Match tem estreia prevista para 2018.