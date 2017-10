"Aos teus Olhos", de Carolina Jabor © Daniel Chiacos

Três filmes do Brasil integram o 53º Festival Internacional de Cinema de Chicago, que ocorre de 12 a 26 de outubro, nos Estados Unidos. Foram selecionados dois longas de ficção de cineastas brasileiras – “Aos teus Olhos”, de Carolina Jabor, e “Praça Paris”, de Lucia Murat – e o novo documentário de João Moreira Salles, “No Intenso Agora”.

“Praça Paris”, de Lucia Murat, participa da mostra competitiva internacional e terá sessão de gala no dia 14 de outubro. É uma coprodução Brasil-Portugal-Argentina, que gira em torno do conflito entre uma psicanalista portuguesa, Camila (Joana de Verona), que veio ao Brasil para desenvolver uma pesquisa sobre violência, e sua paciente, Glória (Grace Passô), num Centro de Terapia de uma universidade brasileira (UERJ).

“Aos teus Olhos”, de Carolina Jabor, está na mostra World Cinema e terá sua première internacional no dia 19 de outubro. Daniel de Oliveira é o protagonista Rubens, um professor de natação infantil acusado pelos pais de um aluno de beijar o filho deles na boca no vestiário do clube. Quando a acusação viraliza nos grupos de mensagens e redes sociais da escola, começa um julgamento precipitado de Rubens sobre suas ações e intenções.

“No Intenso Agora”, de João Moreira Salles, está na competição internacional de documentários e também terá sua première americana no dia 19 de outubro. O filme estreou no Festival de Berlim e já foi convidado a participar de mais de 20 festivais. O documentário investiga a natureza efêmera dos momentos de grande intensidade, a partir de imagens da Revolução Cultural na China, em 1966, e os eventos de 1968 na França, na Tchecoslováquia e, em menor medida, no Brasil.