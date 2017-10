Após oito dias de programação, a 41ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo anuncia os filmes da seção Competição Novos Diretores mais votados pelo público. Os 14 títulos começaram a ser vistos pelo Júri Internacional, que escolherá os vencedores do Troféu Bandeira Paulista (uma criação da artista plástica Tomie Ohtake), nas categorias melhor filme de ficção, melhor documentário e outras, se o desejar.

Responsável pela eleição dos vencedores entre os finalistas eleitos pelo público, o Júri Internacional, neste ano, é formado pelo cineasta israelense Eran Riklis, o diretor argentino Diego Lerman, o realizador alemão Henk Handloegten, a apresentadora, atriz e diretora brasileira Marina Person e o produtor português Luís Urbano.

FINALISTAS AOS PRÊMIOS DO JÚRI INTERNACIONAL DA 41ª MOSTRA:

A ARTE DE AMAR (Sztuka Kochania), de Maria Sadowska – POLÔNIA

A FLORESTA (Les), de Roman Zhigalov – RÚSSIA

A JORNADA FINAL (Leanders Letzte Reise), de Nick Baker-Monteys – ALEMANHA

ALÉM (Daha), de Onur Saylak – TURQUIA

CUSTÓDIA (Jusqu’à La Garde), de Xavier Legrand – FRANÇA

DEDE (Dede), de Mariam Khatchvani – GEÓRGIA / CATAR / IRLANDA / HOLANDA / CROÁCIA

DJANGO (Django), de Etienne Comar – FRANÇA

MEU TIO E O JOELHO DE PORCO (Meu Tio e o Joelho de Porco), de Rafael Terpins – BRASIL

MULHERES DIVINAS (Die Göttliche Ordnung), de Petra Volpe – SUÍÇA

O BEIJO NO ASFALTO (O Beijo no Asfalto), de Murilo Benício – BRASIL

O PACTO DE ADRIANA (El Pacto de Adriana), de Lissette Orozco – CHILE

O ÚLTIMO TRAJE (El Último Traje), de Pablo Solarz – ESPANHA / ARGENTINA

OH LUCY! (Oh Lucy!), de Atsuko Hirayanagi – JAPÃO / EUA

SEM DATA, SEM ASSINATURA (Bedoune Tarikh, Bedoune Emza), de Vahid Jalilvand – IRÃ