O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades abriu inscrições para as oficinas da edição 2017 do festival, que este ano acontece pela 16ª vez. As inscrições são gratuitas e abertas a todo o público, e os interessados podem escolher entre os temas “A Luz no Cinema”, “Atuação para Cinema” e “Direção de Arte”. As oficinas acontecem na Casa de Cultura da UFJF (Av. Rio Branco, 3.372, Alto dos Passos) e são destinadas a estudantes e profissionais da área de comunicação, cinema e artes, amantes da sétima arte ou pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre esta área. As inscrições se encerram nesta sexta, dia 20 de outubro, e podem ser feitas pelo link disponível no site www.primeiroplano.art.br. Caso o número de inscritos supere o de vagas, será realizada seleção de candidatos, que levará em conta exclusivamente a atividade principal (público alvo) e a descrição do interesse específico pela oficina escolhida.

Este ano, o Primeiro Plano acontece no Cinemais Alameda (Rua Morais e Castro, 300, Alto dos Passos), de 23 a 28 de outubro. O festival, que vem sendo realizado de forma ininterrupta desde 2002, é a oportunidade que o público tem de assistir aos filmes que dificilmente seriam exibidos no circuito comercial de cinema. Dos 230 curtas inscritos este ano, foram selecionados os 54 filmes que vão participar das mostras competitivas (confira a lista), sendo 29 na Mostra Competitiva Regional e 25 na Mostra Competitiva Mercocidades. Além dos curtas e das oficinas, o Primeiro Plano exibe longas-metragens inéditos na cidade. Toda a programação é gratuita.

Para outras informações e dúvidas sobre as oficinas, entrar em contato pelo e-mail nilsonassuncaoalvarenga@gmail.com.