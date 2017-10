Arlete Salles, Rosi Campos e Suzana Vieira

As filmagens da comédia Amigas de Sorte começaram no início de outubro, com locação nas cidades de São Paulo, Montevideo e Punta Del Este. O filme é uma produção da Popcon Films, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes.

Além das protagonistas Suzana Vieira, Arlete Salles e Rosi Campos, o longa também conta com os atores Otavio Augusto, Julio Rocha, Klebber Toledo e participação especial de Luana Piovani e Bruno Fagundes.

O filme é dirigido por Homero Olivetto, com direção artística de José Alvarenga Junior, produção executiva de Tatiana Quintella e argumento de Alexandre Machado e Fernanda Young. O roteiro é de Lusa Silvestre.

Amigas de Sorte conta a história de três amigas inseparáveis Nelita, Diva e Rita (interpretadas por Suzana Vieira, Arlete Salles e Rosi Campos), que cresceram com sonhos: continuar amigas, se dar bem na vida e ficar ricas. Desse plano, apenas uma coisa aconteceu: elas continuam amigas. Mas, não desistiram dos outros sonhos e, para realizá-los, não deixam de apostar toda semana na Mega-Sena. Até que, após 50 anos de apostas, finalmente, abocanham um prêmio. Ficaram ricas? Não. Mas a ideia é realizar aquela viagem e gastar a bolada só entre elas. Oras, seria pedir demais depois de tantos anos se dedicando ao marido, filhos, netos, sobrinhos, afilhados e cachorros?

O dilema agora é convencer os maridos de que iriam pescar no Pantanal. Pescar? Sério? Mulheres pescando no Pantanal? Quem iria acreditar nelas? Ainda bem que nenhum homem presta atenção ao que a sua mulher diz…

Uma clássica comédia de coral, filme de grupo de amigas, com toques de história de ação.