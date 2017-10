As produtoras fluminenses Escrevendo & Filmes, Fraiha Produções, Lupa Filmes, Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas e Sambaqui Cultural Cine Vídeo foram selecionadas para levarem seus projetos ao American Film Market (AFM), que ocorre de 1º a 8 de novembro, em Santa Monica, nos Estados Unidos. O evento é conhecido como um dos maiores polos de compra e venda do mercado cinematográfico mundial.

As cinco selecionadas participaram do projeto Internacionalização da Indústria Audiovisual Fluminense, desenvolvido pelo Sistema FIRJAN e o Sindicato da Indústria do Audiovisual (Sicav). Este projeto teve o apoio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), promoção da Confederação Nacional da Indústria e Sebrae Nacional.

Ao longo do ano, 20 produtoras fluminenses integraram o projeto Internacionalização, participando de um workshop de gestão e produção criativa, ministrado por quatro consultores do Producers Guild of America (PGA), além da participação em seminários.

No período, os cinco projetos selecionados também receberam uma consultoria jurídica preparatória para participar do AFM. A escolhas dessas produtoras foi feita por uma banca de avaliação técnica do projeto de Internacionalização, que contou com a participação da consultora do PGA, Deborah Calla.