A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram novos projetos contemplados nas linhas de fluxo contínuo do Programa Brasil de Todas as Telas. O total de investimentos é de R$ R$ 19.894.195,00, provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA em 19 produções para televisão e cinema.

Os selecionados fazem parte das chamadas públicas PRODAV 01/2013 e PRODAV 02/2016, voltadas para projetos para TVs aberta e por assinatura, PRODECINE 02/2016, PRODECINE 03/2016, PRODECINE 04/2013 e PRODECINE 06/2015, destinadas a produções cinematográficas.

Veja abaixo a ficha técnica dos novos projetos contemplados:

PRODAV 01/2013

“Tainá – série animada” – Série de animação

Produtora: Sincrocine Produções (RJ)

Programadora: Bandeirantes

Direção: José Maia

Roteiro: Frederico Pinto

Valor investido pelo FSA: R$ 2,5 milhões

Sinopse: Heroína genuinamente brasileira, Tainá está no imaginário de milhões de brasileiros, das crianças, seus pais e professores. A série abordará as aventuras da indiazinha guerreira e de seus amigos: o macaquinho barrigudo Catu, o urubu-rei Pepe e a ouricinha cacheira Suri. Juntos, eles vão se divertir na floresta e também enfrentarão perigos, sempre em defesa da Amazônia e dos animais. A turma de Tainá aprenderá junto com os espectadores sobre os valores da amizade e do companheirismo.

“O Brasil em Imagens” – Série documental

Produtora: Cinematográfica Superfilmes (SP)

Programadora: Canal Brasil

Direção: Lauro Escorel

Roteiro: Lauro Escorel e Stela Grisoti

Valor investido pelo FSA: R$ 864 mil

Sinopse: Série documental que tem como objetivo revelar a história e a arte da fotografia brasileira por meio das obras e das trajetórias de alguns de seus principais protagonistas, os fotógrafos D.Pedro II, Marc Ferrez, Valério Vieira, Mário de Andrade, Thomaz Farkas, Marcel Gautherot, Jean Manzon, Pierre Verger, e José Medeiros, entre outros.

“Blitz, o filme” – Longa-metragem documentário

Produtora: Viralata Produções (RJ)

Programadora: Canal Curta!

Direção e Roteiro: Paulo Fontenelle

Valor investido pelo FSA: R$ 500 mil

Sinopse: Documentário de longa-metragem que apresenta a incrível trajetória da banda de pop-rock Blitz, um marco para toda uma geração e para a música brasileira.

“Z4″ – Série de ficção

Produtora: Formata Produções e Conteúdo (SP)

Programadora: SBT

Direção: Fernando Pelégio

Roteiro: Newton Canito

Valor investido pelo FSA: R$ 2,6 milhões

Sinopse: Sitcom musical que mostra quatro jovens talentosos que têm um desafio em comum: criar e fazer sucesso com uma Boy Band. O conflito principal ocorre entre os conceitos de vida e músicas ultrapassados do produtor musical (o Grande Zé) e a modernidade dos garotos.

“Moda e Tendências” – Série documental

Produtora: FBL e Associados, Comunicações (RJ)

Programadora: Fashion TV Brazil

Direção: Rozane Braga e Adriana Miranda

Roteiro: Maria Gessy de Sales

Valor investido pelo FSA: R$ 1,04 milhão

Sinopse: A série pretende apresentar ao público uma visão histórica e sociológica da evolução do comportamento feminino expresso nas tendências de estilo do vestuário a partir do início do século XX. A evolução da tecnologia na composição de fibras e tecidos, a apresentação dos nomes por trás de algumas marcas de sucesso também serão temas desse completo painel do mercado em questão. A partir de um look ou peça de vestuário, uma década e suas tendências serão apresentadas. A cada episódio, um novo look será abordado.

“Favela Gay” – Série documental

Produtora: Luz Mágica Produções (RJ)

Programadora: Canal Brasil

Direção: Rodrigo Felha

Roteiro: Ana Murgel e Ana Clara Ribeiro

Valor investido pelo FSA: R$ 1 milhão

Sinopse: Série documental que apresenta a perspectiva das diferentes periferias do Brasil a partir do olhar de gays, lésbicas, travestis e transexuais. A cada episódio acompanhamos diferentes temas que permeiam a vida de personagens de norte ao sul do país, com entrevistas de cunho singular e intimista.

“Grupo Opinião, a Voz da Liberdade” – Série documentário

Produtora: Melodrama Produções (RJ)

Programadora: Canal Brasil

Direção: Paulo Thiago

Roteiro: Paulo Thiago

Valor investido pelo FSA: R$ 700 mil

Sinopse: Em 2017 celebra-se os 53 anos do show “Opinião”, que em 1964 deu partida na criação do grupo e do movimento. A produção faz o resgate histórico do período, quando surge uma música e teatro marcados pela resistência ao regime militar e com uma mudança estética de traços políticos. O projeto traz à tona a beleza dessa arte rica de novos artistas, redescoberta dos tradicionais e o lançamento de novos atores e autores.

PRODAV 02/2016

Projeto: Séries de ficção Canal Brasil

Proponente: Canal Brasil

Valor investido pelo FSA: R$ 5 milhões

Projetos selecionados que receberão investimentos do FSA: “A benção”, de Davi de Oliveira Pinheiro e Emiliano Cunha; e “Aqui ao lado – vizinhos”, de José Eduardo Belmonte.

PRODECINE 02/2016

“Amores que Matam”

Produtora: Ítaca Films Brasil (RJ)

Distribuidora: Vitrine Filmes

Direção: José Eduardo Belmonte

Roteiro: Patricia Corso e Ana Reber

Valor investido pelo FSA: R$ 1,5 milhão

Sinopse: Comédia sobre quatro vizinhos que têm suas vidas transformadas com a chegada do novo morador, Félix. Um jogador de futebol famoso que se muda para o prédio à procura de paz enquanto se recupera de um acidente, e começa a conhecê-los. A amizade que começa a florescer, traz segredos íntimos à tona, e quando um crime ocorre no edifício, tudo muda, e os inquilinos começam a revelar suas verdadeiras personalidades.

“Os Dragões” – Longa-metragem de ficção

Produtora: GusGus Cinema (RS)

Distribuidora: Lança Filmes

Direção: Gustavo Spolidoro

Roteiro: Gibran Dipp

Valor investido pelo FSA: R$ 1,48 milhão

Sinopse: Cinco jovens chegam a uma pequena cidade e assustam a todos com seus poderes pirotécnicos. “Demônios!”, brada o Padre. Apenas jovens que precisam de aprendizado, argumenta a Professora. “Os dragões” narra um trecho da vida de cinco adolescentes que precisam aprender a conviver com seus dons especiais em uma sociedade com dificuldades em aceitar o diferente.

PRODECINE 03/2016

“Moacir III (Ex Opera Prima)” – Longa-metragem documentário

Produtora: Miração Filmes (SP)

Distribuidora: Miração Filmes

Direção: Tomas Lipgot

Roteiro: Tomas Lipgot e Moacir dos Santos

Valor investido pelo FSA: R$ 100 mil

Sinopse: A terceira e última parte da “Trilogia da Liberdade” – composta pelos documentários “Fortalezas” e “Moacir” – mistura ficção e documentário, com cenas que Moacir idealizou e cujos protagonistas são, entre outros, sua assistente social e o funcionário do banco onde é cliente, e o processo de making of da construção das cenas.

“Querida Mamãe” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Moonshot Creative Lab Produçções Artísticas (SP)

Distribuidora: Elo Audiovisual

Direção: Jeremias Moreira

Roteiro: Jeremias Moreira e Jaqueline Vargas

Valor investido pelo FSA: R$ 200 mil

Sinopse: Numa sequência de encontros entre mãe e filha afloram os ressentimentos de uma convivência marcada por divergências e incompreensões. Neste jogo de acusações e cobranças mútuas elas percebem que se querem muito e que é preciso recuperar o tempo perdido.

“A Superfície da Sombra” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Accorde Filmes (RS)

Distribuidora: Panda Filmes

Direção: Paulo Nascimento

Roteiro: Paulo Nascimento

Valor investido pelo FSA: R$ 200 mil

Sinopse: Tony recebe a notícia que uma amiga de longa data está morrendo em uma pequena cidade da fronteira e quer vê-la. Só que ele chega tarde, enquanto sua filha o espera para o enterro. A partir daí estranhos acontecimentos passam e rondar os passos do personagem nas duas pequenas cidades fronteiriças separadas por uma rua.

“O Último Trago” – Longa-metragem de ficção

Produtora: Alumbramento Produções Cinematográficas (CE)

Distribuidora: Frederico da Cruz Machado

Direção: Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti

Roteiro: Guto Parente, Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Pedro Diógenes e Francis Vogner

Valor investido pelo FSA: R$ 200 mil

Sinopse: Os vivos pedem vingança. Os mortos minerais e vegetais pedem vingança. É a hora do protesto geral. É a hora dos voos destruidores. É a hora das barricadas, dos fuzilamentos. Fomes, desejos, ânsias, sonhos perdidos, misérias de todos os países, uni-vos!

PRODECINE 04/2013

“Teu Mundo” – Longa-metragem de ficção

Proponente: Accorde Filmes (RS)

Distribuidora: Paris Filmes

Direção e Roteiro: Paulo Nascimento

Valor investido pelo FSA: R$ 890 mil

Sinopse: Vitório, cego de nascença, é dono de uma pizzaria herdada por seu pai no tradicional bairro do Bixiga, em São Paulo, e é considerado famoso por oferecer a melhor pizza dos arredores. Vivendo uma vida feliz com a mulher Clarice e a filha Alícia, ele sente que superou todas as dificuldades da cegueira e que deu a volta por cima. Mas, ao descobrir que existe a possibilidade de enxergar, Vitório inicia um conflito consigo mesmo e vai precisar tomar uma grande decisão.

“Guerra de Algodão” – Longa-metragem de ficção

Proponente: Coisa de Cinema (BA)

Direção: Cláudio Marques e Marília Hughes

Roteiro: Cláudio Marques

Valor investido pelo FSA: R$ 356 mil

Sinopse: Em férias no apartamento dos avós, o pequeno João, 11 anos, terá participação decisiva na defesa de um terreno baldio, que sofre invasão perpetrada pelos meninos da rua de cima. Os invasores buscam um lugar amplo para suas brincadeiras, algo cada vez mais raro nas grandes cidades. João, um hábil estrategista, está ao lado de Lia, 12 anos, valente guerreira que irá comandar a resistência daquele lugar tão precioso. Além do terreno em si, eles defendem a alegria e o direito à brincadeira.

“Codinome Clemente” – Longa-metragem documentário

Proponente: Iris Cinematográfica (RJ)

Distribuidora: Tucumán Distribuidora de Filmes

Direção e Roteiro: Isa Albuquerque

Valor investido pelo FSA: R$ 324 mil

Sinopse: O documentário aborda a resistência armada, contra a ditadura militar, implantada no Brasil, desde 1964. Clemente foi o dirigente do grupo de fogo da ALN. E agora ele revela sua história

PRODECINE 06/2015

“Poetas do Céu” – Longa-metragem documentário

Produtora: Querosene Produções Artísticas (SP)

Distribuidora: Vitrine Filmes

Direção e Roteiro: Elilio Maillé

Valor investido pelo FSA: R$ 175 mil

Sinopse: Uma jornada através da realização dos espetáculos de fogos de artifício pelo mundo. Em vários países, importante passagens e crenças são celebradas através desses espetáculos. Este documentário pretende abordar as origens dos fogos de artifício e sua realização em diversos países. Ele será filmado inteiramente em 4k com câmeras de alta velocidade e drones para mostrar esses espetáculos de maneira única.

“Tantas Almas”

Proponente: STO Lat Filmes (PR)

Distribuidora: Vitrine Filmes

Direção e Roteiro: Nicolás Rincon Gille

Valor investido pelo FSA: R$ 250 mil

Sinopse: “Tantas Almas” é um filme romântico em um contexto de guerra. A violência não está em seu centro, mas em seu entorno. O filme acompanha a trajetória do pescador José que, após ter seus dois únicos filhos assassinados pelos paramilitares, decide descer o Rio Magdalena, o mais importante rio da Colômbia, em busca de seus corpos, ou que restar deles, para que, enterrados, suas almas não sigam vagando sem rumo pelo mundo dos vivos.