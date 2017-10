Um panorama sobre Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Mista promete chamar a atenção do público na edição 2017 do RioMarket. O evento terá um dia praticamente inteiro (12/10) voltado ao assunto, que está mudando o mercado de entretenimento, a cada nova introdução de tecnologia.

Reportagem recente publicada no Propmark dá conta de que, segundo dados do levantamento Thrive Analytics 2017, a receita para realidade virtual e aumentada no mundo vai alcançar US$ 13,9 bilhões em 2017, um crescimento de 130,5% em relação aos US$ 6 bilhões de 2016. Para falar sobre este mercado em franca expansão, profissionais brasileiros e estrangeiros foram convidados para apresentar suas visões, dividir experiência e falar sobre as expectativas do setor.

Priscila Guedes, da Feel 360 VR, estará à frente do primeiro painel, falando sobre a Realidade Virtual utilizada como ferramenta de preparação de filmagem e facilitação de colaborações entre profissionais, talentos artísticos e instituições da indústria cinematográfica tradicional em coproduções internacionais.

Em seguida, a canadense Audrey Pacart, CEO da Very Story, ministrará uma masterclass sobre Roteiro – do tradicional à realidade virtual. Já o seminário do francês Avi Amar, da Floréal Films, vai abordar os temas roteiro em VR, produção, financiamento e distribuição, a partir do case “Sergent James”.

Realidade Virtual em documentários será o tema da palestra de Maria Fernanda Lauret, VR Stitcher Editor da Contrast VR – Al Jazeera Media Network. O presidente da IDVIU, o francês Rabah Guendouz, falará sobre financiamento e distribuição internacional de conteúdo em realidade virtual e o brasileiro Fabio Hofnik, diretor da Hyper VR, vai “nacionalizar”o tema, falando sobre a cultura da realidade virtual e a distribuição no Brasil.

No fim do dia, às 18h30, será realizada uma mesa redonda que propõe a discussão sobre os desafios e as oportunidades de se produzir Realidade Virtual no Brasil e de como as marcas podem se apropriar dessa nova mania mundial. A mesa vai debater o Brand & Content visto por uma nova ótica, as técnicas e soluções para produção e comercialização de projetos em VR desde e o briefing até a exibição no Brasil em games, eventos, educação e entretenimento. Cases como o “O Rastro”, “Arkave” e “Rino” serão apresentados e debatidos por Marcelo Siqueira (ABCWeezee / Mistika), Daniel Prado (YDreams Global) e Arthur Protasio (Fableware Narrative Design), com moderação de Priscila Guedes, da Feel 360 VR.

O RioMarket, área de Negócios do Festival do Rio, reunirá, de 9 e 14 de outubro, no Hotel Gran Meliá Nacional Rio, em São Conrado, alguns dos nomes mais conceituados dos mercados audiovisuais brasileiro e internacional. Os profissionais participarão de workshops, palestras, seminários, debates e rodadas de negócios.

O RioMarket tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da indústria audiovisual, promovendo a troca de conhecimento entre profissionais renomados, novos produtores e empresas conceituadas da área, e proporcionando novas oportunidades de negócios e capacitação para profissionais do mercado. Diretores, produtores, roteiristas, figurinistas, maquiadores, técnicos, advogados e outros profissionais da indústria audiovisual debaterão temas como: legislação do mercado, ferramentas tecnológicas, modelos e oportunidades de negócios, cases de sucesso, financiamento, coproduções, entre outros.