O Sesc RJ oferece, durante o mês de outubro, oficinas gratuitas de Direção de Atores e de Produção Audiovisual para Internet. Na Oficina de Direção de Atores, o premiado diretor Walter Lima Jr. irá aplicar exercícios e apresentar bases de criação entre ator e direção na construção da cena. A oficina terá duração de 8h, divididas em dois dias e será realizada nas unidades Nova Iguaçu, São João de Meriti e Madureira. Já a produtora, diretora e roteirista Mariana Musse ministrará a Oficina de Produção Audiovisual para Internet, com 12h de duração, nas unidades Barra Mansa, Teresópolis, Nova Friburgo, Nogueira, Quitandinha, Campos e Três Rios. As inscrições devem ser realizadas diretamente nas unidades.

Inserida no Eixo Sesc Arte em Desenvolvimento, a Oficina de Direção de Atores com Walter Lima Jr. tem como objetivo esclarecer e construir a relação entre diretor e ator no fazer cinematográfico. A oficina terá 8h de duração, divididas em 2 dias com 4h de atividades cada, e inclui exercícios com intenções e modulações que apresentam bases de criação comum entre ator, diretor e o objetivo final, que é a cena. A oficina procura aproximar os processos de diretores e atores, favorecendo a criação de um diálogo mais profundo entre eles. Assim, a oficina atende não só a futuros cineastas, como também a atores interessados em conhecer técnicas de atuação para cinema, fomentando o diálogo entre ambos e possibilitando o surgimento de novos processos criativos.

Serão trabalhados, na oficina, os seguintes aspectos:

O olhar do diretor em relação ao processo do ator. Será proposta também uma inversão de papéis, fazendo com que diretores coparticipem das cenas, podendo experienciar o esforço desenvolvido pelo ator;

O processo de seleção e escolha do intérprete (o casting) como primeiro passo na aproximação do diretor com o ator. O ator deve corresponder fisicamente ao personagem, ser o personagem, para em seguida criá-lo de maneira inteligente com sua emoção e memória;

Compreensão do ator. O significado do ouvir e contracenar através de ações e motivações;

O diálogo do diretor com o ator diante do roteiro;

O improviso como aprendizado e desenvolvimento das ferramentas do ator no estabelecimento de uma “credibilidade cinematográfica”. Aprender a dividir com o ator o momento da criação.

Com perfil teórico-prático, a oficina de Produção Audiovisual para Internet aborda conceitos e debruça-se sobre a linguagem de vídeos para internet, apresentado o histórico do surgimento da web e do uso das redes sociais, além de refletir sobre como vivemos uma “cultura do celular”. A oficina apresenta ainda exemplos práticos para ilustrar a teoria, utilizando canais do YouTube, páginas do Facebook e outras plataformas web para esclarecer e pontuar as questões abordadas.

Exercícios técnicos de filmagem (noção de enquadramentos, roteiro, edição, produção) serão realizados, tendo sempre em vista como a produção para a internet se diferencia das produções audiovisuais para TV e cinema. Estas atividades práticas têm como objetivo expandir o imaginário audiovisual dos participantes, educando através da cultura, e incentivando o surgimento de novos processos criativos, na medida em que apresenta a viabilidade de realização de uma boa ideia utilizando apenas ferramentas disponíveis aos participantes (celular, aplicativos de edição e distribuição online em plataformas de vídeo).