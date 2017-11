A Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais, que acontece de 30 de maio a 13 de junho de 2018, abriu as inscrições gratuitas para a competição Latino-Americana de sua 7ª edição.

Serão aceitas obras brasileiras, latino-americanas e caribenhas, finalizadas a partir de 2016, sem restrições quanto ao gênero ou duração. Os filmes devem tratar de temáticas ambientais, tais como, mas não restritas a: energia, água, mudanças climáticas, consumo, trabalho, povos e lugares, ativismo ambiental, resíduos sólidos, contaminação ou poluição, políticas públicas socioambientais, mobilidade, habitação, áreas verdes, áreas urbanas, alimentação, economia verde, globalização, vida selvagem, sustentabilidade, entre outras.

Os selecionados concorrem nas categorias Melhor Longa-Metragem pelo Júri (a partir de 60 minutos), com prêmio de R$ 15.000,00, Melhor Curta-Metragem pelo Júri (até 59 minutos), com prêmio de R$ 5.000,00, e Melhor Filme pelo Público. A critério do júri, poderão ser concedidas menções honrosas.

Os interessados podem inscrever seus filmes até o dia 15 de janeiro. O regulamento, formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis no site www.ecofalante.org.br/mostra.